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В Самаре пройдет «Большой бал волшебников „Хогвартс“
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В Самаре пройдет «Большой бал волшебников „Хогвартс“ 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
В воскресенье, 29 апреля, в УСЦ «Грация» пройдет молодежное театрализованное представление «Большой бал волшебников „Хогвартс“. Начало запланировано на 15:00. Фото: Самарская региональная детско-молодежная общественная организация „Успех“
В процессе подготовки самарские школьники и студенты, распределившись на факультеты „Хогвартса“, научились танцевать современные версии исторических танцев, изучили бальный этикет, соревновались по нескольким направлениям. Ребята ходили в музеи, театры, посещали спортивные центры, общегородские мероприятия, получали баллы, которые затем суммировались. Наградой станут три кубка в разных номинациях. По словам организаторов, участие в мероприятии примут около 400 человек. Главный информационный партнер — ТРК „ГУБЕРНИЯ“.
Фото: Самарская региональная детско-молодежная общественная организация „Успех“
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