В библиотеке № 192 бутовчан научили создавать пейзажи

22 апреля в библиотеке № 192 состоялся традиционный мастер-класс по живописи. Об этом рассказывается на странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Под руководством профессионального художника-педагога у всех участников за три часа работы получилась законченная картина — пейзаж, написанный своими руками. А это, безусловно, великолепный подарок себе или близкому человеку. «Я считала, что совсем не умею рисовать и, конечно, была убеждена, что рисовать невозможно научить. Поэтому, когда подруга позвала на мастер-класс по живописи, отнеслась к этому скептически. Но, вы знаете, у меня получилось! И это очень приятно. Я обязательно приду и на следующее занятие», — рассказала участница мастер-класса Галина. П.