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Отчетный концерт пройдет в библиотеке Ховрина
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Отчетный концерт пройдет в библиотеке Ховрина 

Управа района Ховрино города Москвы 55 минут назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Творческие коллективы библиотеки №26 района Ховрино выступят с отчетным концертом «Успех сезона» в среду, 25 апреля. В предстоящем мероприятии примут участие действующие, а также новые коллективы учреждения культуры.
«У нас в гостях будет танцевальный коллектив «Алания» и наши друзья из студии современного танца имени Ларичева. Ну и конечно, по доброй традиции всем гостям мы приготовили сюрпризы и сладкий стол», — говорится на сайте Центральной библиотечной системы Северного округа.
Напомним, библиотека №26 района Ховрино находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 27а. (то)
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