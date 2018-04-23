Отчетный концерт пройдет в библиотеке Ховрина

Творческие коллективы библиотеки №26 района Ховрино выступят с отчетным концертом «Успех сезона» в среду, 25 апреля. В предстоящем мероприятии примут участие действующие, а также новые коллективы учреждения культуры.

«У нас в гостях будет танцевальный коллектив «Алания» и наши друзья из студии современного танца имени Ларичева. Ну и конечно, по доброй традиции всем гостям мы приготовили сюрпризы и сладкий стол», — говорится на сайте Центральной библиотечной системы Северного округа.

Напомним, библиотека №26 района Ховрино находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 27а. (то)