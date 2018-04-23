Фантастическое и реальное будущее «ВолгаФеста»

Уникальный самарский фестиваль набережных «ВолгаФест» в 2018 г. пройдет 2 и 3 июня. Отделение его от празднования Дня России привело к тому, что большого праздничного концерта известной поп-группы на сей раз не предвидится. Зато пространство и время «ВолгаФеста» будут по возможности равномерно наполнены удивительными шоу, арт-объектами, спектаклями, активностями и музыкальными выступлениями. О том, что ни в коем случае нельзя пропустить, рассказал руководитель проекта Михаил Савченко.

— В чем самое большое отличие фестиваля этого года от предыдущих?

— Каждый год мы выбираем тему фестиваля, и на сей раз она будет очень ярко проявлена. Этот «ВолгаФест» будет посвящен будущему. Если видели, у нас и в логотипе идет некий глитч — непонятно, написано ли там 2018 или 2081.

В связи с темой заметно изменится организация пространства. Всего будет три крупных блока, три зоны, которые будут представлять разные сценарии будущего, созданные на основе образов из литературы и кино. Первая, «Палеопляж», будет напоминать о постапокалиптическом мире «Безумного Макса». Вторая локация будет называться «Волг-Конг» — она будет посвящена смешению народов, культур, этносов. Третья площадка, «Объект номер ноль», заставит вспомнить фильм «Прибытие».

— Какие пожелания с прошлых лет вы учли, и какие недочеты исправили?

— Было одно желание, которое очень хотелось осуществить — выйти на другую очередь набережной. Но пока мы остались на прежнем месте.

Из того, что мы поменяли благодаря отзывам — это, например, буклет с программой. В прошлый раз мы сделали его объемным и подробным, и не смогли напечатать большим тиражом из-за дороговизны. В этом году буклеты упростили. Теперь их будет 20 тысяч, они будут раздаваться на входе и, думаю, у посетителей больше не будет проблем с навигацией.

Кроме того, в этом году мы пытаемся согласовать, чтобы арт-объекты остались на набережной на лето. В конце концов, грядет чемпионат. И яркие вещи могли бы быть уместны.

— Какие проекты будут ключевыми для ВолгаФеста-2018?

— Это три крупных истории. Первая — проект очень известной, интеллигентно ироничной московской арт-группы «ЕлиКука» в зоне «Палеопляж». Находясь на пляже, мы как бы в 2081 году будем обнаруживать вещи из 2018-го и попытаемся догадаться, как их использовали 63 года назад. Диваны, столы, телевизоры и торшеры — все из раскопок. Или, например, куча сланцев — что это такое для человека будущего? Может, он решит, что это детские игрушки, кораблики? Уверен, площадка будет очень привлекательна для фотографирования.

На «Волг-Конг» мы везем «Эфемерный город» Оливье Гростетта. Этот французский артист занимается тем, что строит из картона огромные объекты — обычно здания в натуральную величину. За несколько дней до фестиваля на набережной появится шатер Гростетта и начнет возводиться маяк. Причем, действующий. Он станет Вавилонской башней «Волг-Конга». И на правах волонтера поучаствовать в его строительстве сможет любой. В итоге получится постройка высотой с пятиэтажку. А в финале можно будет дать волю желанию деконструкции, это — часть акции.

Третье, что мне хотелось бы отметить — всемирно известный французский театр Generic Vapeur, которые приедут со спектаклем «Бивуак». Синелицые актеры с бочками, которые они используют как барабаны, и из которых строят разные объекты. Все это невероятно зрелищное действо на вечер второго дня. Конечно, опять будут воздушные змеи и, более того, будет воздушный шар. Снова проведем конкурс самодельных плавсредств «ПалеоПлот».

Пригласили Сашу Фролову. Мы уже привозили ее как художницу, создающую из латекса всякие яркие надувные фигуры. А теперь у нее появилась музыкальная группа, где она поет, одетая во все эти странные надувные штуки, с микрофоном в виде мороженого и костюмированной подтанцовкой.

Столярная мастерская покажет объекты с космически выглядящей техникой сверления. «Букфест» собирается делать все с оглядкой на «Аэлиту».

Будет дизайнер-модельер Роман Ермаков, который делает фантастические костюмы. Будет известный российский граффити-художник Миша Most, чья работа занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое граффити. Будет масса уличных артистов, театр для малышей, серия интерактивных инсталляций.

— И, конечно, лекторий?

— Лектория как площадки не будет — лекции будут проходить на сценах. Однако новшество в том, что они будут сдвоенными. Например, будет куратор современного искусства, рассуждающий на тему того, какое искусство могло бы быть в космосе. И вместе с ним будет астрофизик, который будет комментировать жизнеспособность идей куратора.

— Без футбола тоже наверняка не обойдется.

— Футбольных площадки будет три, но все нестандартные. Во-первых, гигантский кикер с живыми участниками. Во-вторых, поле для трехстороннего футбола. А в-третьих, мини-футбол, для двух игроков.

— Несмотря на жесткую привязку фестиваля к теме Волги и набережной, на фудкорте и в торговых рядах всегда не хватало участников, вписывающихся со своей продукцией в тему. Что-то поменялось?

— Действительно, сложная проблема. Но нам приходится выбирать между теми, кто способен придерживаться темы, и теми, кто в течение фестиваля может стабильно и качественно работать. Сейчас мы бросаем клич участникам маркета и фудкорта, и обещаем значительные скидки тем, кто сможет реально представить продукт, соответствующий тематике. Конечно, нужно будет что-то посущественнее надписи «Самара» на всем подряд.

В 2016 г. был некоторый бум — появилось несколько новых брендов, привязанных к городу. Было ощущение, что сейчас местная сувенирная тема хорошо пойдет. Но теперь, перед чемпионатом, будто случился откат.

Я надеюсь привезти на маркет гостевые проекты из других городов. Может быть, им удастся вдохновить самарцев.

— Если говорить о будущем, то странно не затронуть тему виртуальной реальности.

— Дело в том, что я просто пока не могу об этом говорить. Могу намекнуть, что у нас предположительно будет партнер, заинтересованный в продвижении своего VR-продукта. Если они подтвердят сотрудничество, тема виртуальной реальности будет полностью раскрыта.

— Предыдущие фестивали смущали обилием охраны. Никак без нее?

— Конечно, и перед чемпионатом, видимо, будет еще жестче. Но, поверьте, необходимость привлечения такого количества милиции никого не радует, включая милиционеров.

Иногда доходит до смешного. У нас в прошлом году был французский театр, актеры которого ходили в надувающихся костюмах лошадей. То есть, аккумуляторы и компрессоры были вшиты в одежду. Через рамки металлоискателей они, конечно, не прошли. В итоге их с собаками обыскали в гримерке в «Кинапе», и только после этого сопроводили под присмотром на площадку.

— Сколько ожидаете гостей фестиваля?

— Ждем порядка 80 тысяч за два дня. В прошлом году было за 100, но то был День России с группой Uma2rman и, честно говоря, ситуация была стрессовая, когда к вечеру подтянулась не совсем наша аудитория.

— То есть, вам на руку, что фестиваль перенесли чуть пораньше?

— Конечно! Мне кажется, весь кайф именно в том, что у города есть свое большое тематическое событие, но это — не государственный праздник. Мне кажется, это делает Самару особенной.

Сергей Кривчиков, куратор музыкальной программы «ВолгаФеста»: «Музыкальная политика фестиваля всегда складывалась так, что мы не были заинтересованы строить программу с одним ярко выраженным хедлайнером. Мы не хотим собирать большое количество народа у одной сцены, а, напротив, планируем рассредоточить публику по набережной, чтобы она гуляла и в каждой новой локации обнаруживала что-то интересное. Поэтому и хедлайнером будет проект скорее театральный, нежели музыкальный.

Лично я рекомендовал бы обратить внимание на электронных музыкантов, потому что именно с электронной музыкой в первую очередь ассоциируется тема будущего. Советую не пропустить коллектив SPTNK из Петербурга, которому все музыкальные кураторы сулят большое будущее даже не в масштабах страны, а в мировом. Хорошо впишется в фестиваль „Ким и Буран“ со своей атмосферой советской космической фантастики. Кроме того, мы пригласили много уличных оркестров. Например, самарский брасс-бэнд Jitterbugs и „Оркестр Мишаняна и Ко“ из Санкт-Петербурга. А, что касается самарских музыкантов, то прием заявок пока еще не закрыт».