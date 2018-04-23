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Ижевский благотворительный фонд «Подари завтра!» ответил на претензии Русфонда
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Ижевский благотворительный фонд «Подари завтра!» ответил на претензии Русфонда 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Русфонд обратился к благотворительному фонду «Подари ЗАВТРА!» с досудебным требованием. Как пишет SM-news, в организации заявили, что фонд из Удмуртии не имеет права использовать слова «дети» и «добро» для сбора пожертвований. Если требование не будет выполнено, Русфонд планирует обратиться в Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском о выплате компенсации.
Поводом для конфликта послужили ошибки при переводе денежных средств, который предназначались Русфонду. Так, вместо текста «дети» на номер 5542 жертвователи отправляли сообщение «ДЕТИ 5542» на номер 900 в мобильный банк Сбербанка. После чего у пользователей со счетов списывались суммы в размере 5542 рублей, которые поступали в фонд «Подари ЗАВТРА!». Всего Русфонд насчитал более 400 пострадавших, а сумму ошибочно поступивших в удмуртский фонд средств оценил в 2,41 млн рублей.
Как рассказала руководитель фонда Надежда Ястребова, в апреле 2017 года благотворительный фонд просил Сбербанк зарегистрировать слова «добро» и «дети» на использование в смс для пожертвований. И через месяц, в мае этого же года, Русфонд также получил свидетельство о регистрации торгового знака именно на эти два слова.
«Конечно, если надо будет идти в суд, мы пойдем. Но будем надеяться, что до этого не дойдёт. Вполне очевидно, такие судебные процессы подрывают веру людей в благотворительность, уменьшают количество тех, кто готов помочь. Такие публичные истории влияют на работу всех фондов по всей России.
Мы маленький региональный фонд, таких как мы, очень много в России. В прошлом мы оказали помощь на 3,5 млн рублей, на попечение фонда сейчас находится 29 детей, для которых мы собираем помощь», — прокомментировала Надежда Ястребова.
Кто в итоге окажется прав, фондам теперь предстоит выяснить в суде. Хотя организация «Подари ЗАВТРА!» все ещё надеется на то, что Русфонд откажется от своих требований.
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