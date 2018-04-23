Собачье дело: Трейлер комедии «Псы под прикрытием» 

Компания MEGOGO Distribution порадовала всех любителей четвероногих друзей трейлером новой комедии «Псы под прикрытием».
Отважный ротвейлер по имени Макс вместе с детективом Фрэнком отправляются на важное задание — отыскать похищенного детеныша панды. Запутанное дело приводит их в Лас-Вегас на конкурс красоты для собак, который является всего лишь ширмой для контрабанды животных. Тут-то и понадобится прикрытие, ведь Макс должен победить на выставке, а заодно найти преступника.
В русском дубляже главного героя Макса озвучил Гарик Харламов, его жена Кристина Асмус подарила свой голос очаровательной бордер-колли Дэйзи.
Премьера комедии «Псы под прикрытием» состоится 31 мая.