Ещё
Собачье дело: Трейлер комедии «Псы под прикрытием»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Собачье дело: Трейлер комедии «Псы под прикрытием» 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
Компания MEGOGO Distribution порадовала всех любителей четвероногих друзей трейлером новой комедии «Псы под прикрытием».
Отважный ротвейлер по имени Макс вместе с детективом Фрэнком отправляются на важное задание — отыскать похищенного детеныша панды. Запутанное дело приводит их в Лас-Вегас на конкурс красоты для собак, который является всего лишь ширмой для контрабанды животных. Тут-то и понадобится прикрытие, ведь Макс должен победить на выставке, а заодно найти преступника.
В русском дубляже главного героя Макса озвучил Гарик Харламов, его жена Кристина Асмус подарила свой голос очаровательной бордер-колли Дэйзи.
Премьера комедии «Псы под прикрытием» состоится 31 мая.
Киноафиша: последние новости
Донал Глисон сыграет киллера в драме «Кухня» От студии, убившей Росомаху: Финальный трейлер «Дэдпула 2» Amazon переснимет британскую «Утопию»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: что стало с участниками20
Кэмерон пояснил, в чем разница между Терминаторами
«В поисках капитана Гранта»: что осталось за кадром1
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение