Собачье дело: Трейлер комедии «Псы под прикрытием»

Компания MEGOGO Distribution порадовала всех любителей четвероногих друзей трейлером новой комедии «Псы под прикрытием».

Отважный ротвейлер по имени Макс вместе с детективом Фрэнком отправляются на важное задание — отыскать похищенного детеныша панды. Запутанное дело приводит их в Лас-Вегас на конкурс красоты для собак, который является всего лишь ширмой для контрабанды животных. Тут-то и понадобится прикрытие, ведь Макс должен победить на выставке, а заодно найти преступника.

Премьера комедии «Псы под прикрытием» состоится 31 мая.