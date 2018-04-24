Районная управа запустила благотворительную акцию для ветеранов и инвалидов

В районе 23 апреля стартовала благотворительная акция, посвященная Дню Победы, в ходе которой проведут 12 бесплатных обедов для инвалидов и участников военных действий.

— Мы планируем накормить 155 человек, — заявила Надежда Кондратьева-Сапунова, заместитель главы управы по вопросам услуг, торговли и экономики.

Отметим, что обеды будут представлять из себя не просто тарелку похлебки. Каждый раз это будет настоящая праздничная трапеза.

Добавим, что проведение подобных благотворительных акций для управы не является нововведением. Это давно уже стало хорошей традицией.

Все расходы за обеды возьмут на себя рестораторы, которые примут участие в акции.