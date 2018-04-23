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Сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю провели благотворительный концерт «Дорогами войны»
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Сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю провели благотворительный концерт «Дорогами войны» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Сегодня в театре оперы и балета имени Д. А. Хворостовского зрителей концерта приветствовали сотрудницы полиции в форме военных лет. Также для гостей работали выставки музея ГУ МВД по краю и ретро-техники военных лет.
С праздничной программой перед красноярцами выступил вокальный ансамбль ГУ МВД России по краю «Голоса Енисея». Сотрудники полиции, которые являются лауреатами различных Всероссийских музыкальных конкурсов, исполнили знаменитые военные песни, строчки которых по-особенному отзываются в сердцах россиян всех возрастов. Также в программе концерта были яркие танцевальные номера в исполнении балетной студии Сибирского федерального университета, ансамбля песни и танца «Метелица».
Со словами поздравлений к зрителям концерта обратился начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий. Он отметил, что в военные годы на фронт было направлено более 455 тысяч жителей края, среди них 3,5 тысячи сотрудников органов внутренних дел, и сегодняшний благотворительный концерт — это дань памяти и признательность труженникам тыла, узникам лагерей, детям войны и военнослужащим.
С поздравлениями также выступили председатель Красноярской региональной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Вадим Зинченко, председатель краевого Совета ветеранов органов внутренних дел Иннокентий Жмаков и заместитель председателя комитета по обороне Государственной Думы Юрий Швыткин.
Все гости почтили минутой молчания память погибших в годы Великой отечественной войны. В финале концерта творческий коллектив, работавший над его подготовкой, вышел на сцену для поклона и еще раз поздравил всех собравшихся с великим праздником — Днем Победы.
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