Сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю провели благотворительный концерт «Дорогами войны»

Сегодня в театре оперы и балета имени Д. А. Хворостовского зрителей концерта приветствовали сотрудницы полиции в форме военных лет. Также для гостей работали выставки музея ГУ МВД по краю и ретро-техники военных лет.

С праздничной программой перед красноярцами выступил вокальный ансамбль ГУ МВД России по краю «Голоса Енисея». Сотрудники полиции, которые являются лауреатами различных Всероссийских музыкальных конкурсов, исполнили знаменитые военные песни, строчки которых по-особенному отзываются в сердцах россиян всех возрастов. Также в программе концерта были яркие танцевальные номера в исполнении балетной студии Сибирского федерального университета, ансамбля песни и танца «Метелица».

Со словами поздравлений к зрителям концерта обратился начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий . Он отметил, что в военные годы на фронт было направлено более 455 тысяч жителей края, среди них 3,5 тысячи сотрудников органов внутренних дел, и сегодняшний благотворительный концерт — это дань памяти и признательность труженникам тыла, узникам лагерей, детям войны и военнослужащим.

Юрий Швыткин. С поздравлениями также выступили председатель Красноярской региональной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Вадим Зинченко, председатель краевого Совета ветеранов органов внутренних дел Иннокентий Жмаков и заместитель председателя комитета по обороне Государственной Думы

Все гости почтили минутой молчания память погибших в годы Великой отечественной войны. В финале концерта творческий коллектив, работавший над его подготовкой, вышел на сцену для поклона и еще раз поздравил всех собравшихся с великим праздником — Днем Победы.

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