«Холидей» закрыл большой магазин на Берёзовой роще

В Новосибирске закрылся супермаркет «Холидей Классик» в ТЦ «Холидей Family» около Берёзовой рощи — часть площадей магазина заняли небольшой универсам и кулинария.

Супермаркет «Холидей Классик» в ТЦ «Холидей Family» открылся в марте 2015 года и должен был стать «флагманским» магазином сети. В этом супермаркете работало сразу несколько кулинарных отделов с блюдами европейской, среднеазиатской и японской кухонь, собственная пекарня, кафе и другие отделы. В перспективе такие магазины должны были частично заменить работавшие стандартные супермаркеты.

Однако в прошлом году компания начала распродавать свою недвижимость. А в начале этого года на месте супермаркетов «Холидей Классик» и «Сибириада», которые так и и не нашли покупателей, появились новые вывески.

Часть помещения в «Холидее» в ТЦ «Холидей Family» была отгорожена уже давно, но сам магазин продолжал работать в прежнем режиме. В конце прошлой недели супермаркет полностью закрылся, зато публике был представлен новый проект «Холидея» под названием «Берёзка».

Как убедился корреспондент НГС, «Берёзка» представляет собой комбинацию кулинарии и небольшого универсама «Фермер-центр.РФ», в котором продаются преимущественно товары под этой маркой.

Сам бренд «Фермер-центр.РФ» создан «Холидеем» несколько лет назад и первоначально предназначался для торговли фермерскими продуктами. Сейчас он превратился в собственную торговую марку, товары для которой производят промышленные предприятия.