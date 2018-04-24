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Клещи в апреле покусали свыше ста жителей Челябинской области
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Клещи в апреле покусали свыше ста жителей Челябинской области 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Клещи уже покусали свыше ста южноуральцев, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
«По данным еженедельного мониторинга в медицинские организации Челябинской области обратилось 115 пострадавших от укуса клещей, в том числе 46 детей, — уточнили в Роспотребнадзоре. — За аналогичный период 2017 года пострадало 24 человека».
По данным медиков, нападение клещей отмечено в 26 муниципальных образованиях региона. Поэтому в регионе продолжается массовая иммунизация населения. Против клещевого энцефалита на данный момент привились 54 тыс. южноуральцев. За счёт областного бюджета вакцинируются дети трёх и четырёх лет, а также ревакцинируются дошкольники и второклассники. Иммунизация школьников и детей групп риска организована из средств муниципальных бюджетов.
Отметим, что во многих территориях начались субботники. Согласно предписанию главного государственного санитарного врача по Челябинской области к уборке допускаются только привитые против клещевого вирусного энцефалита граждане. Власти Челябинска обещают провести акарицидную обработку скверов и парков до майских праздников, но боятся не успеть из-за плохой погоды.
Напомним, на выходных на укусы клещей пожаловались жители микрорайона Парковый.
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