Челябинская поликлиника выделила педиатру велосипед, чтобы он ездил на вызовы к малышам

24-летний Кирилл Власов работает педиатром в детской поликлинике №8 чуть больше полугода. Буквально с первых дней парня приметили как подающего надежды специалиста и подарили от больницы велосипед — ездить на вызовы к малышам до 3-х лет. Сначала предложили в шутку, мол, вы Кирилл — человек молодой, бодрый, передвигайтесь-ка по участкам на двух колесах, больше больных посетите. Однако врач загорелся идеей, и ситуация из разряда шутки превратилась в реальную перспективу.

Вскоре главврач больницы Антон Рыжий действительно презентовал Кириллу новенький велик Stels.

— Я катался когда-то давно, в детстве, но когда предложили, сразу согласился. Учиться заново не пришлось: велосипед же — сел да поехал, — рассказал «Хорошим новостям» Кирилл Власов.

Всю прошлую осень педиатр крутил педали от дома к дому и, как и предполагалось, смог урвать больше времени для своих маленьких подопечных. Подъезжал к подъезду, пристёгивал «байк» к трубе и бежал на вызов. «Таким образом удалось повысить собственный КПД», — шутит врач.

Отметим, что расстояния для марш-бросков доктора-велосипедиста нешуточные: за Кириллом закреплено два участка, поэтому иногда приходится выбирать между общественным транспортом и своим двухколесным помощником.

— Общественный транспорт выливается в денежные траты, а еще… я довольно высокий, поэтому в маршрутках ударяюсь головой. Велосипед — идеальный вариант, — улыбаясь, говорит педиатр.

Поначалу Кирилл Александрович ставил велик у себя дома, благо жил недалеко от поликлиники. В сезон, отправляясь на работу, он садился на велосипед и ехал на работу, на нем работал, на нем же возвращался домой. Недавно доктор сменил место жительства, поэтому велик будет оставлять в поликлинике.

Сегодня, после зимнего перерыва, Кирилл уже подготовил велосипед к сезону: смазал цепь, настроил систему и подкачал колеса. Уже в ближайшее время единственный «веловрач» Челябинска снова сядет в седло.