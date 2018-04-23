В Старом Крюково расскажут о биокардиотестировании

27 апреля «Творческий лицей» проведет лекцию «Современные технологии здоровья для детей и взрослых».

Мероприятие пройдет в рамках сетевой акции «Неделя ликбезов. Будущее сегодня». Как сообщили организаторы, биокардиотестирование — новая технология оценки системных показателей здоровья, позволяющая управлять здоровьем и проводить мониторинг его состояния. После окончания лекции президента Ассоциации профессионалов социального проектирования Сергея Лянгасова все желающие смогут пройти биотестирования.

Лекция начнется в 16.00.