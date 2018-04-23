Архангельский музыкант создаст интернет-проект о деревянной архитектуре Русского Севера

Проект «ДАР Севера», посвященный забытым памятникам деревянной архитектуры Архангельской области, зародился по личной инициативе известного архангельского музыканта, участника коллективов «ЯГОДА ГАЛО» и «СУПЕРНИКТО» Николая Выморкова. Пока он с друзьями лишь на первом этапе — осваивает литературу и собирает информацию, а позже планирует создать интернет-ресурс с картами, фотографиями и историческими справками о неизвестных памятниках деревянной архитектуры Поморья. Об идее проекта и первых шагах к его развитию Николай рассказал 29.ru

— Прошлым летом, когда был скандал по поводу размещения в Архангельске таблички «Последнего адреса» и суд по этому поводу над Димой Козловым, в прессе были цитаты представителя инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельска. Комментарии ее были настолько абсурдными — что-то там про «историческую обшивку» на архангельских деревянных бараках и прочее, что мне стало любопытно, чем эта организация вообще занимается. В итоге кто-то из друзей дал ссылку на «Единый государственный реестр объектов культурного наследия». Я полез туда и набрал объекты наследия по Онежскому району, который с детства неплохо знаю. То, что я там увидел, было очень смешно: описания никакие, отдельные объекты, которые там стоят как существующие, давно исчезли, фотографии только начала или середины ХХ века, геолокация категорически врет. При этом по датам видно, что реестр регулярно поддерживается и «обновляется», — пояснил Николай Выморков. Когда он вплотную занялся изучением вопроса, то выяснил, что последние большие исследования по северной деревянной архитектуре проводились в 60-70-е годы, когда к открытию готовили «Малые Корелы». Тогда и пришла мысль о том, что сейчас — тот самый момент, когда нужно взять с собой камеру, поехать по области и описать все объекты вновь.

— Это не научное исследование, а популяризаторское. Главная цель, пожалуй, сделать общее понятие «Деревянная архитектура как бренд Русского Севера» предметным и конкретным. Рассказать о том, где, что, сколько и в каком состоянии стоит, почему это круто, как это найти и добраться до туда. Изначально была идея делать карту — мобильное приложение, где можно было бы посмотреть что-то по пути с отклонением от маршрута не больше 50 километров. Сейчас обсуждаем, как эту тему развить еще, мыслим в направлении дизайна повседневных вещей и сувениров, — заметил Николай.

Его проект акцентирует внимание именно на народной архитектуре Русского Севера, то есть жилых домах. Многие из них, построенные в конце XIX — начале XX веков, практически никто не исследовал. Северными храмами хотелось бы заниматься в меньшей степени, хотя от них, как части истории Русского Севера, никуда не деться.

В ближайших планах проекта — собрать летнюю экспедицию в Няндомский район. — Почему Няндома? Тут все просто — нужно с чего-то начинать. По реестру в Няндомском районе меньше всего интересных объектов — порядка десяти. Все они доступны по суше, без переправ, — прокомментировал выбор Николай Выморков.