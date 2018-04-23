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Зудина расплакалась перед новым худруком МХТ им. Чехова
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Зудина расплакалась перед новым худруком МХТ им. Чехова 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Спустя 40 дней после смерти Олега Табакова коллективу МХТ представили нового художественного руководителя. На сборе труппы побывал корреспондент Dni.Ru.
"Места возле меня заняты — справа сядет Мариночка Зудина, а слева будет моя подружка Инночка Гуляева, с которой мы уже лет сорок так сидим", — по-хозяйски командовала Ирина Мирошниченко. Она пришла раньше всех и довольная позировала фотографам.
Марина Зудина вошла в зал одной из последних. Элегантный, подчеркивающий фигуру черный брючный костюм, минимум косметики — вдова выглядела очень стильно. «Мариночка, Паша-то ваш каким красавцем стал, такой актер хороший», — нахваливала Мирошниченко младшего сына Табакова. «Да, я очень рада, что Паша застал отца на пике актерской формы, когда его все обожали», — вздыхала Зудина.
Владимир Машков не мог пройти мимо Зудиной и кинулся к ней с поцелуями. Они дружат много лет и в марте, когда не стало Олега Табакова, Машков переживал это как личную трагедию. Тогда он особенно трогательно утешал вдову у гроба своего учителя.
Открывший сбор труппы Сергей Женовач предложил почтить память своего предшественника не традиционной минутой молчания, а бурными аплодисментами, пояснив: «Олег Павлович с нами, он на слышит».
На этих словах по щекам вдовы полились слезы. Табаков был для нее центром вселенной, а что будет дальше с карьерой, детьми и положением в театре — большой вопрос. Машков тут же кинулся к Зудиной со стаканом воды.
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