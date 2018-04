Джо Корр создал инсталляции из сожженного архива вещей Sex Pistols 

Джо Корр, сын Вивьен Вествуд и Малькольма Макларена и основатель Agent Provocateur, два года назад сжег принадлежавший ему архив вещей Sex Pistols. Демонстративное сожжение вещей — редких аудиозаписей, пластинок, плакатов и других — на лодке посреди Темзы было акцией протеста против современных маузыкальных течений и «смерти настоящего панка». Теперь Корр превратил получившийся пепел в арт-объекты. Среди них — триптих из прозрачных плоских емкостей, заполненных сгоревшими остатками, с надписями «Apathy in the U. K.», «Ash From Chaos» и «Extinction» поверх. Инсталляции будут выставлены в галерее Lazinc в Лондоне до 28 апреля.