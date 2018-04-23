Дэйн ДеХаан поучаствует в разборках наркокартелей

Криминальная драма, состоящая из 8 эпизодов, станет экранизацией одноименного документального романа Савьяно Роберто. Действие развернется в жестоком мире наркокартелей. «Ноль ноль ноль» на жаргоне наркоторговцев означает кокаин высшего качества, в борьбу за сбыт этого дорогостоящего наркотика вступят мексиканцы, колумбийцы и русские.