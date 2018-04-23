Дэйн ДеХаан поучаствует в разборках наркокартелей 

Дэйн ДеХаан («Валериан и город тысячи планет»), Андреа Райзборо («Смерть Сталина»), Гэбриел Бирн («Подозрительные лица») и Арольд Торрес («Рудо и Курси») исполнят главные роли в новом сериале «Zero Zero Zero» от студии Amazon.
Криминальная драма, состоящая из 8 эпизодов, станет экранизацией одноименного документального романа Савьяно Роберто. Действие развернется в жестоком мире наркокартелей. «Ноль ноль ноль» на жаргоне наркоторговцев означает кокаин высшего качества, в борьбу за сбыт этого дорогостоящего наркотика вступят мексиканцы, колумбийцы и русские.
Режиссерское кресло проекта разделят между собой Стефано Соллима («Убийца 2: Против всех»), Пабло Траперо («Клан») и Янус Мец («Настоящий детектив»).