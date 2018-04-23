Буксирное сообщение налажено между Кегостровом и Архангельском вместо ледовой переправы

ТАСС , 23 апреля. Буксирное сообщение налажено между центральной частью Архангельска и Кегостровом. Оно заменило ледовую переправу по Северной Двине, закрытую после потепления и таяния льда, сообщает пресс-служба администрации города.

"Население было оперативно проинформировано о введении буксирного сообщения: сейчас транспорт курсирует между центром города Архангельска и Кегостровом в соответствии со штатным расписанием", — говорится в сообщении.

Ледовая переправа между Архангельском и Кегостровом была закрыта в воскресение, 22 апреля, из-за уменьшения толщины льда после потепления в регионе. Отмечается, что первый буксир доставил в город с острова 17 человек.

Кегостров — остров на Северной Двине, являющийся популярным местом отдыха среди архангелогородцев. На нем расположен микрорайон Архангельска, связь с которым осуществляется в зимнее время по льду, в летнее — с помощью буксиров. -