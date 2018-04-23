В Архангельске закрылась ещё одна ледовая переправа

До закрытия ледовых переправ в Архангельске остались считанные часы. Сегодня свою работу прекратила ледовая дорога Экономия — 29-й лесозавод, теперь людям предстоит снова вспомнить об автобусных маршрутах. В выходные закрылась переправа на Кего, на маршрут вышел буксир, который уже во время первого рейса перевез 17 человек. Ситуация отслеживается каждый час.

По последним данным на 23 апреля, ледоход на Северной Двине движется после Котласа. Река готовится к вскрытию в Красноборском районе, там наблюдаются подвижки льда. Спасатели просят родителей запретить детям выходить на лед. В выходные в Ленском районе в полынье утонули мальчик и девочка. Еще один ребенок провалился, но успел спастись.

— Дети оказываются где угодно, прошу вас обратить внимание, провести профилактические мероприятия. Переправы пока действуют, но все на грани закрытия, — обратился к руководителям округов глава Архангельска Игорь Годзиш

В 2010 году во время ледохода в Котласе на льдине унесло девочку-подростка. Тогда ребенка спас пожарный. Обмотавшись веревкой, в спасательном жилете он добрался до неё вплавь, вытащив из воды буквально в последний момент, когда девочка уже захлебывалась и уходила под воду с головой. В 2011 году двое подростков испытывали судьбу, забравшись во время ледохода на льдину. Во время короткого путешествия льдина сократилась с 1300 кв. м до 25, и подростков удалось спасти буквально чудом в последний момент.