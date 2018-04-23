Коллектив Дворца творчества имени Гайдара подключился к субботнику в Текстильщиках

Сотрудники Дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара во второй раз в этом году стали участниками общегородского субботника. Уборка прошла на территории учреждения в минувшую субботу, 21 апреля. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью Дворца творчества Анна Бондаренко.

— Радует, что на территории Дворца творчества практически отсутствовал мусор. Это говорит о высоком уровне культуры наших посетителей. Хоть поддерживать чистоту при такой большой площади и непросто, наш технический персонал с этим справляется. Но иногда рабочим и уборщицам все же требуется помощь коллектива. Навести порядок в нашем парке можно только сообща, — считает Анна Бондаренко

Напомним, что Дворец творчества имени Гайдара расположен по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (мю)