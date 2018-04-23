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Коллектив Дворца творчества имени Гайдара подключился к субботнику в Текстильщиках
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Коллектив Дворца творчества имени Гайдара подключился к субботнику в Текстильщиках 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Сотрудники Дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара во второй раз в этом году стали участниками общегородского субботника. Уборка прошла на территории учреждения в минувшую субботу, 21 апреля. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью Дворца творчества Анна Бондаренко.
— Радует, что на территории Дворца творчества практически отсутствовал мусор. Это говорит о высоком уровне культуры наших посетителей. Хоть поддерживать чистоту при такой большой площади и непросто, наш технический персонал с этим справляется. Но иногда рабочим и уборщицам все же требуется помощь коллектива. Навести порядок в нашем парке можно только сообща, — считает Анна Бондаренко.
Напомним, что Дворец творчества имени Гайдара расположен по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (мю)
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