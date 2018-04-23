Успенский потребовал от Генпрокуратуры и СКР завести дело на авторов нового «Простоквашино»

Юлии Меньшовой и Он также написал письмо Гарику Сукачеву Ивану Охлобыстину и другим актерам, озвучивавшим героев новых серий «Простоквашино», с призывом отказаться от дальнейшего участия в проекте. Успенский подчеркнул, что «Союзмультфильм» не заключил с ним договор на использование его произведения. «Выпущенная ФГУП „ТПО „Союзмультфильм“ новая серия представляет собой грубую переработку моих произведений, содержит заимствования сцен, текстов (в переработанном виде) и созданных мною персонажей. Договор на использование моих произведений для создания новых фильмов со мной не заключался, разрешений на данную экранизацию я не давал“, — приводит слова Успенского его адвокат Константин Леонтьев

В „Союзмультфильме“ заявили, что студии принадлежат все права на экранизацию мультсериала „Простоквашино“. „У студии были разногласия с Эдуардом Николаевичем. Они в большей степени касаются финансовых вопросов. Представители „Союзмультфильма“ ездили к писателю лично, чтоб наладить диалог, который пока вели лишь юристы обеих сторон. Надеюсь, нам удастся найти общий язык и конфликт будет исчерпан“, — сообщил агентству представитель киностудии.

Первая серия „Возвращения в Простоквашино“ по мотивам рассказов Эдуарда Успенского вышла 3 апреля „Вконтакте“. Ее посвятили Олегу Табакову , который озвучивал кота Матроскина в оригинальных сериях. Актер скончался от продолжительной болезни 12 марта.

В новых сериях появились два новых персонажа — грызун Тама-Тама и младшая сестра Дяди Федора по имени Вера Павловна, которое вызвало вопросы поклонников мультсериала (ее отца зовут Дмитрий). Пилотный эпизод нового „Простоквашино“ за 3 недели набрал 15,5 млн просмотров. По планам студии с 2018 по 2020 год будет выпущено 30 серий. В новом проекте кота Матроскина будет озвучивать актер Михаил Ефремов , пса Шарика — Гарик Сукачев, а почтальона Печкина — Иван Охлобыстин. Ранее Эдуард Успенский уже заявил о намерении обратиться в суд из-за нарушения его авторских прав и направил открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину

По материалам „ДП“

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