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Ретро-песни прозвучат в Центре социального обслуживания в Тверском районе
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Ретро-песни прозвучат в Центре социального обслуживания в Тверском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Методисты филиала «Тверской» Территориального центра социального обслуживания «Арбат» приглашают людей старшего возраста на концерт ансамбля «Поющие душой». Мероприятие состоится 24 апреля.
В репертуаре коллектива ретро-музыка 50-х, 60-х годов и современные шлягеры.
— Ансамбль выступает в центре каждый месяц, это наши добрые друзья. Их всегда принимают на ура. Сам коллектив состоит из музыкантов от 55 лет — тех, кто не хочет просто сидеть дома, а предпочитает развиваться, — поделилась деталями Галина Давыдова, организатор культурных мероприятий учреждения.
Всех желающих присоединиться к ретро-вечеру ждут в 13:30 по адресу: улица Малая Дмитровка, дом 27. Вход на мероприятие свободный.
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