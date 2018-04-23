Ретро-песни прозвучат в Центре социального обслуживания в Тверском районе

Методисты филиала «Тверской» Территориального центра социального обслуживания «Арбат» приглашают людей старшего возраста на концерт ансамбля «Поющие душой». Мероприятие состоится 24 апреля.

В репертуаре коллектива ретро-музыка 50-х, 60-х годов и современные шлягеры.

— Ансамбль выступает в центре каждый месяц, это наши добрые друзья. Их всегда принимают на ура. Сам коллектив состоит из музыкантов от 55 лет — тех, кто не хочет просто сидеть дома, а предпочитает развиваться, — поделилась деталями Галина Давыдова, организатор культурных мероприятий учреждения.

Всех желающих присоединиться к ретро-вечеру ждут в 13:30 по адресу: улица Малая Дмитровка, дом 27. Вход на мероприятие свободный.