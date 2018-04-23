Выксунский металлургический завод поддержит 23 социальных проекта

Выксунский металлургический завод поддержит 23 социальных проектаВыксунский металлургический завод поддержит 23 социальные инициативы в рамках IV конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство». Все проекты будут реализованы в городском округе г. Выкса Нижегородской области до конца 2018 года.

Из 55 заявок, поступивших на конкурс, гранты на реализацию своих проектов получат 11 некоммерческих и муниципальных организаций (их ВМЗ профинансирует на суммы до 250 тыс. руб. каждый) и 12 волонтеров-сотрудников предприятий ОМК (сумма гранта — до 50 тыс. рублей на одного человека). Общий бюджет конкурса в Нижегородской области составил 4 млн рублей.

2018 — Год добровольца и волонтера в России. Именно поэтому особое внимание уделялось проектам сотрудников завода. Их инициативы направлены на организацию спортивных фестивалей, полезного досуга детей и молодежи, вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых в активную социальную жизнь.

Инициатива «Здоровые дети — здоровая нация» в микрорайоне Мотмос получила поддержку уже второй раз. В этом году партнером проекта выступила ООО «Металлоломная компания „ОМК-ЭкоМеталл“, объем софинансирования составил 250 тыс. рублей. Именно столько потребуется команде волонтеров для создания полноценной спортивной площадки со всем необходимым оборудованием.

»Один из филиалов нашей компании располагается в г. Выкса, поэтому для нас так важно вкладывать в развитие территории, на которой мы работаем. Благодаря конкурсу «ОМК-Партнерство» у нас появилась возможность поддержать проект по благоустройству спортивной площадки. Вместе мы создаем условия для развития физической культуры и массового спорта для детей и взрослых», — отметила директор по экономике и финансам ООО «МК „ОМК-ЭкоМеталл“ Ирина Немировская.

Нововведением этого года стала специальная номинация для муниципальных учреждений. Результат изменений — рост числа заявок от муниципальных и бюджетных организаций. Всего на конкурс их поступило 12, а победителями стали 6 авторов. Один из ярких проектов „Связь поколений“ будет реализован выксунским Домом творчества. Совет старшеклассников „Мы — молодые“ будет оказывать помощь Дому-интернату для престарелых и инвалидов: обеспечение досуга пожилых людей, благоустройство территории и библиотеки и многое другое.

Среди проектов некоммерческих организаций можно выделить инициативу „Быть рядом — просто“ Общественной организации родителей детей-инвалидов „Созвездие“. Авторы будут создавать и транслировать социальные видеоролики об обычных, радостных сторонах повседневной жизни семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Это поможет окружающим лучше понимать образ жизни таких семей и искоренить существующие негативные стереотипы.

»Мы с радостью отмечаем, что интерес жителей города к конкурсу растет с каждым годом. Мы видим разнообразие инициатив, активный отклик от НКО, муниципальных учреждений, волонтеров завода. Мы благодарим наших партнеров ООО «МК „ОМК-ЭкоМеталл“ за поддержку выксунского проекта и совместное развитие региона. Уверены, что и в этом году получим высокие результаты и качественные изменения уровня жизни в городе», — отметила руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ОМК Ольга Миронова

Несколько примеров проектов-победителей четвертого конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство» в Нижегородской области:

Проекты организаций:

Папа-школа в городе настоящих мужчин

Популяризация темы осознанного отцовства и повышение родительских компетенций у мужчин — основная задача проекта. В ходе его реализации в Выксе будет создана информационная и образовательная система для ведения мужских групп по программе «Папа-Школа». В проекте примут участие сотрудники различных организаций Выксы, которые после обучения будут набирать и вести группы для пап на постоянной основе.

Я смогу быть счастливой!

Программа нравственного воспитания с применением логотерапевтического подхода и арт-терапии для девочек в возрасте от 10 до 18 лет, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Добровольческие проекты сотрудников ВМЗ:

Исторический фестиваль «Танцевальный пикник»

Исторический фестиваль «Танцевальный пикник» проводится в г. Выкса регулярно, с 2013 года, но является камерным, небольшим — собирает до 50 участников — любителей исторических танцев и реконструкторов. В этом году волонтеры сделают фестиваль более масштабным, открытым, чтобы как можно большее число горожан стали участниками этого события.

Выпускной для Золушки

Волонтеры помогут организовать выпускной вечер для девушек, заканчивающих школу и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сделать этот день незабываемым поможет команда парикмахеров, стилистов и визажистов.

Справка о конкурсе

Объединенная металлургическая компания проводит конкурс «ОМК-Партнерство» с 2015 года. Он направлен на развитие сотрудничества власти, бизнеса и общества в решении социальных проблем регионов.

В 2017 году в Нижегородской области на конкурс поступило 57 заявок. Гранты на реализацию проектов получили 20 авторов: 11 представителей организаций и 9 волонтеров.

Проекты также смогли привлечь софинансирование на краудфандинговой платформе «Планета.ру» в специальной категории «ОМК — малым городам» (https://planeta.ru/search/projects?query=&categories=OMK). Всего было собрано порядка 800 тыс. руб. Среди успешных — проект «Выкса с высоты птичьего полета».

Навык написания конкурсных заявок, полученный в ходе их подготовки, пригодился инициаторам проектов для участия в других грантовых конкурсах в интересах городов присутствия ОМК. Так, победители конкурса «ОМК-Партнерство» из Благовещенска, Выксы, Челябинска и Чусового, попробовав свои силы в социальном проектировании, фандрайзинге, продвижении своих проектов в СМИ, смогли получить президентские гранты в 2017 году на сумму более 14,6 млн руб.

В 2017 году ОМК дважды стала лауреатом конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности», который ежегодно проводят Форум доноров, PwC и газета «Ведомости» : II место в номинации «Лучшая программа раскрывающая политику и принципы социальных инвестиций компании» и III место в номинации «Информационная открытость благотворительной деятельности».

Деятельность ОМК по развитию корпоративного добровольчества была отмечена в рамках Всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел». Выксунские инициативы «Старший брат» (наставничество для детей-сирот) и «Уважение» (создание сайта для ветеранов ВМЗ) заняли II и III места.

В 2017 году ОМК совместном с фондом КАФ провела оценку социально-экономического эффекта проектов, реализованных в ходе конкурса «ОМК-Партнерство» за прошедшие три года. Ее итоги показали, что на каждый инвестированный ОМК рубль ценность полученных социальных результатов в Выксе составила три с половиной рубля, компания также получила ряд рекомендаций по улучшению грантового конкурса.