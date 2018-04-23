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Фестиваль «Мое сердце — Нижневартовский район» пройдет в Излучинске
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Фестиваль «Мое сердце — Нижневартовский район» пройдет в Излучинске 

АиФ Югра 3 часа назад
Фото: АиФ Югра
XIII фестиваль искусств «Мое сердце — Нижневартовский район» пройдет в поселке Излучинск 12 июня. Отметим, что жители района могут принять активное участие в создании нескольких тематических площадок, таких как «Район в ретро», «Район изобретает», «Район коллекционирует».
По данным МК «Югра», всего во время мероприятия планируется работа более 10 праздничных тематических площадок. Для того, чтобы принять участие в организации одной из площадок необходимо заполнить заявку в культурно-досуговых учреждениях своих поселений. Дополнительная информация по телефону 41-49-40 (управление культуры администрации района).
Напомним, что районный фестиваль искусств «Мое сердце — Нижневартовский район» проводится с 2006 года.
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