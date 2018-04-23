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Прокурор избил женщину и травмировал грудного ребенка в ХМАО
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Прокурор избил женщину и травмировал грудного ребенка в ХМАО 

360tv.ru 32 минуты назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Жительница ХМАО заявила в полицию о конфликте с соседом‐прокурором, который избил женщину и травмировал 10‐месячного ребенка. Мужчина применил физическую силу после того, как его супруга поссорилась с пострадавшей. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Мать ребенка днем 12 апреля вступила в конфликт с женой прокурора в городе Мегион. Вечером к Алине Ямщиковой пришел сосед, Дмитрий Тарасов.
Он оттолкнул дверь, взял меня за волосы и несколько раз ударил головой о стену. Потом буквально прошелся по моей дочке, которая ползала на полу, а мне сказал, что за свою семью готов убить
— Алина Ямщикова.
Пострадавшую госпитализировали с сотрясением головного мозга. У грудного ребенка диагностировали сильный ушиб ноги. Тарасов пытается уклониться от ответственности и избежать уголовного наказания.
Какие-то  люди выходят на моего мужа и предлагают ему деньги, оказывают давление, сообщая, что у него могут появиться проблемы на работе в случае отказа
— Алина Ямщикова.
Комментариев от Дмитрия Тарасова получить не удалось. Мужчина заявил, что сильно занят.
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