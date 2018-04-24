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В Мегионе началась проверка по факту избиения женщины прокурором
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В Мегионе началась проверка по факту избиения женщины прокурором 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Жительница Мегиона обратилась в следственное управление СУ СКР по ХМАО с заявлением о том, что ее избил представитель прокуратуры. Более того, от рук мужчины пострадал младенец.
«По заявлению проводится проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По некоторым данным, жительница Мегиона поссорилась с соседкой, которая оказалась женой прокурора Мегиона, на бытовой почве. Мужчина пришел разобраться с обидчицей жены и ударил соседку, а также наступил на ползающую на полу дочку пострадавшей. Женщина в медучреждении зафиксировала побои. У нее — сотрясение мозга, у дочери — ушиб ноги.
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