В Мегионе началась проверка по факту избиения женщины прокурором

Жительница Мегиона обратилась в следственное управление СУ СКР по ХМАО с заявлением о том, что ее избил представитель прокуратуры . Более того, от рук мужчины пострадал младенец.

«По заявлению проводится проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По некоторым данным, жительница Мегиона поссорилась с соседкой, которая оказалась женой прокурора Мегиона, на бытовой почве. Мужчина пришел разобраться с обидчицей жены и ударил соседку, а также наступил на ползающую на полу дочку пострадавшей. Женщина в медучреждении зафиксировала побои. У нее — сотрясение мозга, у дочери — ушиб ноги.