В Куркине прошел общегородской субботник

Активные жители Куркина потрудились на субботнике 21 апреля. Главным местом приложения сил стала «Аллея славы».

Своим мнением о субботнике в районе поделился местный житель Илья Кузнецов

— Я считаю, что это хорошая традиция, которая сохранилась в обществе с советских времен. Сам я с удовольствием участвую в субботниках, которые проводятся на территории района и нашей школы № 2005. Замечательно, что в субботниках участвуют не только педагоги, но и родители с детьми, ведь это поможет привить подрастающему поколению любовь к чистоте и заботе об окружающей среде.

Многие приходили на субботник целыми семьями, а самым юным доверили участвовать в конкурсе креативных фотографий «Весна. Субботник. СЗАО». Напомним, что фотографии можно выкладывать в сетях до 30 апреля. (ск)