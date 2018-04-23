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В Куркине прошел общегородской субботник
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В Куркине прошел общегородской субботник 

Управа района Куркино 2 часа назад
Фото: Управа района Куркино
Активные жители Куркина потрудились на субботнике 21 апреля. Главным местом приложения сил стала «Аллея славы».
Своим мнением о субботнике в районе поделился местный житель Илья Кузнецов:
— Я считаю, что это хорошая традиция, которая сохранилась в обществе с советских времен. Сам я с удовольствием участвую в субботниках, которые проводятся на территории района и нашей школы № 2005. Замечательно, что в субботниках участвуют не только педагоги, но и родители с детьми, ведь это поможет привить подрастающему поколению любовь к чистоте и заботе об окружающей среде.
Многие приходили на субботник целыми семьями, а самым юным доверили участвовать в конкурсе креативных фотографий «Весна. Субботник. СЗАО». Напомним, что фотографии можно выкладывать в сетях до 30 апреля. (ск)
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