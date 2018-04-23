Баста отметил День рождения сразу тремя громкими концертами в Москве

Для многих любителей рэп-музыки апрель уже давно невольно ассоциируется с Бастой. В минувшую пятницу Вася Вакуленко (он же Ноггано , он же Баста Хрю, N1NT3ND0 и просто Баста) отметил 38-й День рождения. Шумно, и, как это принято у топовых артистов, с небывалым размахом.

Сооснователь и идейный вдохновитель «Газгольдера» устроил мини-марафон и дал сразу три концерта для своих людей во ДС «Мегаспорт», собрав на одной площадке за три дня в общей сложности чуть более 36 000 человек. Это новая высота и очередной рекорд после прошлогоднего солд-аута в «Олимпийском» (тогда на выступление пришло более 35 тысяч человек).

20 апреля концерт совпал с финалом шоу «Голос. Дети», где рэпер выступает в качестве наставника. Программа выходит в прямом эфире, поэтому зрителей, купивших билет на этот день в «Мегаспорт», заранее попросили не опаздывать. Тем не менее, добраться до площадки вовремя удалось не всем: поэтому в комментариях под свежими видео Басты в Instagram можно найти большое количество комментариев от пользователей, которым показалось, что все закончилось слишком быстро.

21 апреля Василий сразу же предупредил поклонников, что у них будет целых 2,5 часа для того, чтобы как следует зажечь под любимые хиты. Свое слово рэпер сдержал: программа была отработана на 100% и с полной выкладкой, поэтому недовольных не осталось.

Зрители пели и качали зал вместе с артистом под «Мастера и Маргариту», «Здесь даже солнца не видно», «Шар», «Выпускной», «Урбан», «Там, где нас нет», «Буду» и другие композиции разных лет. Не забыл Василий и про один из самых ранних и, безусловно, самых знаковых треков в карьере — «Моя игра».

Мощнейший заряд эмоций зрители получили во время исполнения «Сансары». И 21 и 22 апреля вместе с Бастой ее спели участники его команды из шоу «Голос. Дети». Вышло довольно символично, так как в песне есть строки «когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей…».

К голосам самых юных звезд эстрады присоединился многотысячный хор зрительного зала. Видео, на котором видно, как тысячи огней подобно звездному небу озаряют арену «Мегаспорта», вызывает мурашки даже тех, кому не удалось увидеть выступление вживую.

Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano)

20 Апр 2018 в 12:46 PDT Кроме того, отдельный сольный номер A song for you исполнила участница детского «Голоса» Настя Кормишина, которая не прошла в шоу на этапе слепых прослушиваний, но Баста пообещал, что даст ей возможность выступить на его концерте.

К слову, в эти три дня исполнилась мечта не только этой маленькой девочки. Баста в очередной раз растопил сердца и заставил влюбиться в себя заново более трех десятков тысяч зрителей, пришедших поздравить его с Днем рождения в этот уик-энд.