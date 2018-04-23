В Удмуртии клещи покусали 7 жителей

Ижевск. Удмуртия. 7 жителей Удмуртской Республики обратились в поликлиники с жалобами на присасывание клещей. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора , сезон активности клещей начинается сразу после схода снега (март-апрель), достигает максимума в конце мая — начале июня и заканчивается в октябре.

Жителям республики необходимо помнить, что регион является эндемичным по клещевому вирусному энцефалиту и иксодовому клещевому боррелиозу. Чаще всего присасывание клещей происходит в лесах, дачных поселках, кладбищах, в черте населённых пунктов.

«По состоянию на 23 апреля 2018 года против клещевого энцефалита привито 22910 жителей республики, в том числе — 12369 детей в возрасте до 14 лет», — сообщает пресс-служба управления. Жителям республики также напомнили, что вакцинация — самая надежная защита от энцефалита.