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В Удмуртии клещи покусали 7 жителей
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В Удмуртии клещи покусали 7 жителей 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. 7 жителей Удмуртской Республики обратились в поликлиники с жалобами на присасывание клещей. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, сезон активности клещей начинается сразу после схода снега (март-апрель), достигает максимума в конце мая — начале июня и заканчивается в октябре.
Жителям республики необходимо помнить, что регион является эндемичным по клещевому вирусному энцефалиту и иксодовому клещевому боррелиозу. Чаще всего присасывание клещей происходит в лесах, дачных поселках, кладбищах, в черте населённых пунктов.
«По состоянию на 23 апреля 2018 года против клещевого энцефалита привито 22910 жителей республики, в том числе — 12369 детей в возрасте до 14 лет», — сообщает пресс-служба управления. Жителям республики также напомнили, что вакцинация — самая надежная защита от энцефалита.
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