На Ямал к детям-инвалидам реабилитологи приезжают с подарками и идеями

В Ноябрьске во второй раз прошел Межрегиональный форум НКО, инициатором которого стала общественная организация «НеОбычные дети Ноябрьска».

…Когда дочери Лизе поставили диагноз «даунизм», Виктория Куксина из Ноябрьска решила бороться. Ей некогда было опускать рук — зарылась в интернете, искала, где лечить ребенка. Оказалось, центров и клиник много, но чем они помогут при Лизином недуге?..

За 14 лет, прошедших с рождения малышки, Виктория Валерьевна переписывалась и созванивалась с множеством учреждений, имеющих отношение к реабилитации инвалидов, выясняла условия и детали. А общественная организация «НеОбычные дети Ноябрьска» максимально сократила этот путь — сблизила врачей и особых пациентов. Теперь мама не мечется, куда везти ребенка, а реабилитологи приезжают, чтобы рассказать, какое лечение эффективнее и когда.

— Либо стучаться в закрытые двери, либо ехать туда, где тебя ждут. Каждый родитель ребенка-инвалида сталкивается с проблемой поиска центров реабилитации, — говорит Виктория Куксина. — И когда на одной площадке специалисты рассказывают о своей работе, предлагают услуги, а родители могут выбрать, это хорошая практика.

По словам руководителя «НеОбычных детей» Миляуши Молоствовой, участников не пришлось долго уговаривать приехать на Ямал. Причем, как и год назад, гости прибыли не с пустыми руками.

После первого форума 25 «необычных детей» получили безвозмездно либо на льготных условиях курсы реабилитации специальное оборудование, а родители — помощь. Так, например, челябинский реабилитационный центр «Сакура» предоставил северным ребятишкам пять бесплатных путевок. В этот раз старший специалист по адаптивной физкультуре Евгений Мекешкин вручил семь сертификатов на новые костюмы для особенных детей.

— В «Сакуре» открыт швейный цех, мы запатентовали нашу разработку — спецкомбинезоны, которые, я уверен, понравятся и родителям и ребятишкам, — рассказал «Красному Северу» Евгений. — Он из теплой и удобной ткани, со множеством удобных застежек, молний. Ребенка не нужно поднимать или держать на руках при одевании.

Межрегиональная федерация инвалидов из Самары прислала видеопрезентацию кровати для парализованных и больных людей «Самаритянка». Она на электроприводе, есть возможность купать лежачих больных, бережно проводить различные манипуляции. По словам Миляуши Молоствовой, такая кровать скоро появится в Ноябрьске — ее отдадут 90-летней бабушке, чтобы облегчить уход.

Добавим, что организовать второй Межрегиональной форум НКО, занимающихся реабилитацией и социализацией детей-инвалидов, общественникам помог президентский грант почти в миллион рублей.

ЕСТЬ МНЕНИЯ

Общественники берут инициативу и не подводят

— Недавно я участвовала в форуме НКО в Москве, где выступал наш Президент Владимир Путин . Он сказал, что общественникам будет уделяться огромное значение. Государство передает им в руки ведущую роль двигателя развития страны.

К тому же форум — всегда общение, возможность заглянуть друг другу в глаза, поделиться сокровенным, тем, что невозможно высказать на расстоянии.

Алексей Ардышев, заместитель главы администрации Ноябрьска:

— Наши общественники — великая сила, а форум — своего рода победа, мероприятие федерального, и даже международного масштаба. Мы увидели, что общественники из «НеОбычных детей Ноябрьска» могут проводить такие мероприятия, привлекать инвестиции. Уверен, форум станет традиционным, и в следующем году приедет еще больше делегатов.