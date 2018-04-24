Сергея Тупикина похоронили в Воронеже

Экс-басиста рок-группы «Сектор Газа» Сергея Тупикина похоронили на Юго-Западном кладбище Воронежа, пишет РИА «Новости»

По словам судмедэксперта, музыкант умер в ночь на 23 апреля. Проститься с Тупикиным пришли друзья и близкие — более трех десятков человек.

Сергей Тупикин играл в «Секторе Газа» с 1989 по 1993 годы. Как рассказывал ныне покойный фронтмен группы Юрий Клинских , никто из приглашенных басистов после не смог полноценно заменить его.

СМИ сообщали, что Тупикин жил бедно на пенсию своего отца, боролся с пристрастием к алкоголю. Летом 2011 года неизвестные избили музыканта во время импровизированной вечеринки возле дома. После этого Сергей Тупикин перенес несколько операций и стал инвалидом.