Ещё
Сергея Тупикина похоронили в Воронеже
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергея Тупикина похоронили в Воронеже 

Газета.Ru 16 часов назад
Фото: Газета.Ru
Экс-басиста рок-группы «Сектор Газа» Сергея Тупикина похоронили на Юго-Западном кладбище Воронежа, пишет РИА «Новости».
По словам судмедэксперта, музыкант умер в ночь на 23 апреля. Проститься с Тупикиным пришли друзья и близкие — более трех десятков человек.
Сергей Тупикин играл в «Секторе Газа» с 1989 по 1993 годы. Как рассказывал ныне покойный фронтмен группы Юрий Клинских, никто из приглашенных басистов после не смог полноценно заменить его.
СМИ сообщали, что Тупикин жил бедно на пенсию своего отца, боролся с пристрастием к алкоголю. Летом 2011 года неизвестные избили музыканта во время импровизированной вечеринки возле дома. После этого Сергей Тупикин перенес несколько операций и стал инвалидом.
Газета.Ru: последние новости
Смирнов: в этом году состав участников "Спасской башни" обновится на 100% Музыканты бродвейских шоу приедут на "Московскую весну A Capella" В Мурманской области сутки не мог пришвартоваться пароход с 40 пассажирами
 Ещё 34 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру1
Знаменитости, которых подменили двойниками23
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Как уходили знаменитости7
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах6
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
12:11
Знаменитости, которых подменили двойниками
Другое
10:02
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели
Кино
05:07
Секреты, которые звезды тщательно скрывают
Концерты
11:14
Как уходили знаменитости
Концерты
10:16
Звёзды, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение