Сергея Тупикина похоронили в Воронеже 

Экс-басиста рок-группы «Сектор Газа» Сергея Тупикина похоронили на Юго-Западном кладбище Воронежа, пишет РИА «Новости».
По словам судмедэксперта, музыкант умер в ночь на 23 апреля. Проститься с Тупикиным пришли друзья и близкие — более трех десятков человек.
Сергей Тупикин играл в «Секторе Газа» с 1989 по 1993 годы. Как рассказывал ныне покойный фронтмен группы Юрий Клинских, никто из приглашенных басистов после не смог полноценно заменить его.
СМИ сообщали, что Тупикин жил бедно на пенсию своего отца, боролся с пристрастием к алкоголю. Летом 2011 года неизвестные избили музыканта во время импровизированной вечеринки возле дома. После этого Сергей Тупикин перенес несколько операций и стал инвалидом.