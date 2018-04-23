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Умер Сергей Тупикин
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Умер Сергей Тупикин 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: Газета.Ru
В Воронеже скончался 53-летний экс-басист группы «Сектор Газа» Сергей Тупикин, пишут местные СМИ со ссылкой на внука сестры музыканта Александра Тишанинова.
Тупикин скончался дома в ночь на 23 апреля. Причина смерти не называется.
Сергей Тупикин играл в группе «Сектор Газа» с 1989 по 1993 год. После его ухода из группы фронтмен коллектива Юрий Клинских признавался, что уровня Тупикина не мог достичь никто из приглашенных бас-гитаристов.
В августе 2011 года музыканта жестоко избили неизвестные во дворе его дома. Сильно пострадавший Тупикин с переломами рук, ребер и бедра был доставлен в реанимацию и перенес несколько операций.
В 2011 году был найден мертвым гитарист «Сектора Газа» Вадим Глухов.
Основатель группы «Сектор Газа» Юрий Клинских (Хой) умер 4 июля 2000 года в Воронеже от сердечного приступа.
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