В Воронеже похоронили бывшего басиста группы «Сектор газа»

ВОРОНЕЖ, 24 апр — РИА Новости . Бывшего бас-гитариста известной рок-группы «Сектор газа» Сергея Тупикина похоронили на Юго-Западном кладбище Воронежа, сообщил РИА Новости присутствовавший на похоронах поклонник творчества группы.

Информация о смерти музыканта появилась в понедельник в социальной сети «ВКонтакте» на странице поклонников группы. Представитель воронежского областного бюро судебно-медицинской экспертизы пояснил РИА Новости, что смерть наступила в ночь на 23 апреля, однако ее причину не раскрыл, сказав, что все будет указано в справке, которую отдадут родственникам.

"Похоронили на Юго-Западном кладбище, третья очередь — «Дубки», — сказал собеседник агентства. По его словам, проститься с музыкантом пришли друзья и близкие — 35 человек.

Сергей Тупикин был бас-гитаристом «Сектора газа» на концертах группы с 1989 по 1993 годы и исполнял гитарные партии в студии и на концертах в 1988-1989 годах.

Согласно данным сайта поклонников группы «Сектор газа», в конце лета 2011 года неизвестные избили музыканта возле дома. После этого, как сообщают местные СМИ, Тупикин перенес несколько операций и стал инвалидом.