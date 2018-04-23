РВИО окажет помощь в развитии парков «Россия — моя история» в регионах

"В данном случае у нас есть уже отработанный и спланированный проект. Под него уже выделены ресурсы. Замечательная идея, которая реализована в проекте «Россия — моя история» — создание исторических парков. Идея беспрецедентная с точки зрения просветительства. И мы будем делать все возможное, чтобы использовать потенциал Российского военно-исторического общества и исторических музеев для продвижения проекта на территории России. Исторические парки — это промежуточное звено между школой и музеями", — приводятся в сообщении слова Мединского.

Стороны договорились о сотрудничестве в сфере патриотического и военно-исторического воспитания граждан, повышения внимания к отечественной военной истории. Главной целью совместной работы должно стать продвижение проекта «Россия — моя история» на территории страны с использованием опыта и возможностей региональных отделений РВИО.

"Совместная деятельность Российского военно-исторического общества, Патриаршего совета по культуре Русской православной церкви и Фонда гуманитарных проектов придаст дополнительный стимул развитию посещаемости исторических парков, их просветительской миссии, увеличению разнообразия и повышению качества экскурсий. План реализации соглашения рассчитан на несколько лет", — отметили в пресс-службе РВИО.

"Россия — моя история" — мультимедийный комплекс, в котором представлена история России с древнейших времен. Более чем тысячелетняя история страны преподносится при помощи современных технологий — видеостен, панорамных кинотеатров, 3D-реконструкций городов и сражений, голографических инсталляций. Первый подобный комплекс появился в 2015 году в Москве.