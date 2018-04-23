«Тургеневская ночь» прошла в Ховрине

В субботу, 21 апреля, в библиотеке №27 района Ховрино прошла «Библионочь», посвященная Ивану Тургеневу. На ней собрались почитатели творчества писателя, любители кино и азартных викторин.

— Для киноманов был подготовлен киномарафон по произведениям писателя «Тургенев в кадре». Для милых читательниц провели тест «Вы тургеневская девушка?». Ответив на вопросы теста, девушки познакомились со своим литературным прообразом. «Продолжим разговор» — игра-викторина, в которой было интересно поучаствовать и знатокам текстов Ивана Тургенева, и любителям театральных импровизаций, — уточнили в библиотеке.

Напомним, библиотека №27 района Ховрино находится по адресу: ул. Фестивальная, д. 67. (то)