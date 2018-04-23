В Москве споют песни Высоцкого

В Москве пройдет шоу «Высоцкий 80. Я ЖИВ!» к юбилею Владимира Высоцкого. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

«Этот проект созрел и уже достаточно давно имеет своего зрителя. Это песни Владимира Семеновича Высоцкого несколько в другом исполнении, нежели исполнял их автор. Я считаю, что это великое счастье иметь возможность воплотить на сцене малую толику того, что написал этот великий человек», — отметил народный артист России Александр Домогаров

Идею одобрил сын Высоцкого Никита. «Юбилей — это вроде бы семейное дело, очень личное, но ведь отец — значимая для страны фигура, поэтому я, являясь директором музея его памяти и руководителем фонда, участвую во многих проектах, связанных с отцом и стараюсь держать планку. Ведь Высоцкий — не просто мой отец. Он был и остается „голосом народа“. Время — самый честный судья — это доказало. Мы с Сашей Домогаровым вложили нашу душу в этот проект и хотим им поделиться со всеми», — сказал он.