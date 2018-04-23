Ещё
В Москве споют песни Высоцкого
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве споют песни Высоцкого 

Lenta.ru 2 часа назад
В Москве пройдет шоу «Высоцкий 80. Я ЖИВ!» к юбилею Владимира Высоцкого. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Концерт состоится 25 апреля в концертном зале «Россия». Песни Высоцкого исполнят такие артисты, как «А'Студио», Ольга Кормухина, «Город 312», Дмитрий Дюжев, Юлия Чичерина, Нина Шацкая, Юрий Розум, «Черный Кофе», Владимир Кузьмин.
«Этот проект созрел и уже достаточно давно имеет своего зрителя. Это песни Владимира Семеновича Высоцкого несколько в другом исполнении, нежели исполнял их автор. Я считаю, что это великое счастье иметь возможность воплотить на сцене малую толику того, что написал этот великий человек», — отметил народный артист России Александр Домогаров.
Идею одобрил сын Высоцкого Никита. «Юбилей — это вроде бы семейное дело, очень личное, но ведь отец — значимая для страны фигура, поэтому я, являясь директором музея его памяти и руководителем фонда, участвую во многих проектах, связанных с отцом и стараюсь держать планку. Ведь Высоцкий — не просто мой отец. Он был и остается „голосом народа“. Время — самый честный судья — это доказало. Мы с Сашей Домогаровым вложили нашу душу в этот проект и хотим им поделиться со всеми», — сказал он.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пересильд боится выступать в театре Петербурга2
Кэмерон пояснил, в чем разница между Терминаторами2
«Последний герой»: что стало с участниками20
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение