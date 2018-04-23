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В Ноябрьске «Жить»
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В Ноябрьске «Жить» 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Ноябрьске прошел межрегиональный форум НКО, занимающихся реабилитацией и социализацией детей-инвалидов.
Гостям и участникам презентовали клип «Жить», идейным вдохновителем которого выступила депутат Законодательного Собрания ЯНАО Елена Лаптандер. Материал произвел невероятное впечатление. В его создании приняли участие дети и родители общественной организации «Необычные дети Ноябрьска», представители казачества, ветеранских общественных организаций, кадеты, творческие люди города.
Напомним, мероприятие проводится в рамках реализации президентского гранта, который «Необычные дети Ноябрьска» получили в конце 2017 года. Достижением организаторов форума стало участие в нем гостя из Швеции Johanes Marselje, преподавателя по искусству и ремёслам. Он выступил с докладом «История развития лечебной педагогики и социальной терапии в Европе и Швеции». Вниманию участников были представлены также работы местных активистов.
Отметим, в работе форума активное участие приняли многие реабилитационные центры не только Ноябрьска, но и других городов России.
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