В Ноябрьске «Жить»

В Ноябрьске прошел межрегиональный форум НКО, занимающихся реабилитацией и социализацией детей-инвалидов.

Гостям и участникам презентовали клип «Жить», идейным вдохновителем которого выступила депутат Законодательного Собрания ЯНАО Елена Лаптандер . Материал произвел невероятное впечатление. В его создании приняли участие дети и родители общественной организации «Необычные дети Ноябрьска», представители казачества, ветеранских общественных организаций, кадеты, творческие люди города.

Напомним, мероприятие проводится в рамках реализации президентского гранта, который «Необычные дети Ноябрьска» получили в конце 2017 года. Достижением организаторов форума стало участие в нем гостя из Швеции Johanes Marselje, преподавателя по искусству и ремёслам. Он выступил с докладом «История развития лечебной педагогики и социальной терапии в Европе и Швеции». Вниманию участников были представлены также работы местных активистов.

Отметим, в работе форума активное участие приняли многие реабилитационные центры не только Ноябрьска, но и других городов России.