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На Волгоградском проспекте пройдет концерт «Дорога к танцу»
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На Волгоградском проспекте пройдет концерт «Дорога к танцу» 

Управа района Кузьминки 2 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
Ансамбль танца «Карусель» из детской школы искусств «Центр» района Кузьминки проведет сольный концерт «Дорога к танцу». Он состоится 27 апреля в культурном центре «Москвич» на Волгоградском проспекте, дом 46/15.
Ансамбль танца «Карусель» 21 год известен как яркий, самобытный коллектив «Центра». Его отличает танцевальная выучка, творческий задор, уникальный репертуар народных и патриотических танцев, многие из которых исполняются исключительно составом мальчиков.
Ансамбль «Карусель» выступает на самых ответственных площадках, активно участвует в культурной жизни столицы, достойно представляет столицу на Всероссийских и международных конкурсах. Стоимость билета — 250 рублей. (вт)
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