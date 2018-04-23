Ростовчане хотят вернуть табличку и бюст Высоцкого, которые сняли по просьбе сотрудников мэрии

Ростовские общественники хотят вернуть бюст Владимира Высоцкого. Фигура артиста, которая появилась в 2011 году на фасаде одного из домов Ленинского района, через некоторое время была снята. По официальной версии, авторы проекта не согласовали с властями текст сопровождающей надписи, хотя, по мнению активистов, ничего крамольного в ней не было.

В 70-е Театр на Таганке успешно гастролировал по миру и, возвращаясь из Болгарии, заехал в донскую столицу. Выступление тогда уже опального артиста должно было пройти в редакции газеты «Молот» на Буденновском, 37 (один из именитых сотрудников издания, Соломон Гурвич, частенько организовывал там встречи с известными личностями. — Прим. ред.). Однако Высоцкому не суждено было дать свой концерт. Когда он пришел по указанному адресу, «сверху» раздался анонимный звонок, и Гурвичу пришлось выйти к кумиру миллионов и объявить, что мероприятие не состоится.

Поклонникам барда этот отказ не давал покоя долгие годы, и инициативная группа решила увековечить несостоявшееся событие таким вот способом. О готовящейся мемориальной доске чиновникам было давно известно. Но тут скульптор Валерий Басаковский допустил опрометчивую ошибку, установив бронзовую фигуру до официального разрешения. Он же приклеил ниже бумажную надпись, которую чуть позже собирался отлить в бронзе: «Здесь в октябре 1975 года могло бы состояться выступление Владимира Высоцкого».

— Бюст провисел около полугода, а затем городское управление культуры решило ее снять. Официально нам дали понять, что проект не согласован с властями. Однако при личном общении с одним из чиновников я услышал следующее: «Мы все так любим Высоцкого и ценим его творчество, даже памятник собираемся ему установить на Пушкинской. Зачем лишний раз упоминать, что его когда-то запрещали?», — рассказал 161.ru председатель регионального ВООПиК Александр Кожин . — Теперь эта доска лежит у меня на работе и ждет своего часа.

Активисты в ближайшее время собираются подать заявку на установку скульптурной композиции в администрацию.

Идея, с одной стороны, хорошая, но не все готовы ее поддержать. Целесообразность установки самой памятной доски вызывает споры не только у властей, но и у некоторых поклонников творчества артиста. Так, ростовский писатель и сценарист Александр Сидоров считает саму задумку «немного странной».

— Я понимаю, когда в Ростове вешают надписи, что здесь свои стихи читал Маяковский или Есенин. Это придает некий «культурный» вес нашему городу. Но увековечивать событие, которое не состоялось, — несерьезно. Так можно весь город увешать подобными табличками, — пояснил Сидоров.

Он добавил, что лучше бы вывеску повесили не у редакции «Молота», а в месте, где Высоцкий действительно выступал.

— Это было в начале 70-х, когда мой отец работал на фабрике по пошиву обуви на улице Вавилова. Напротив его работы стояло еще одно предприятие (жаль, его названия сейчас не вспомню). Так вот, в том здании прошел подпольный концерт Владимира Семеновича. Помню, как папа — большой фанат артиста — вернулся вечером домой и с досадой в голосе произнес: «Представляешь, там выступал Высоцкий, а никто из нас об этом не знал». Думаю, именно на том месте как раз и следовало бы повесить мемориальную табличку, — подчеркнул Александр Сидоров.