В Главном управлении МВД России по Саратовской области прошел первый слет отрядов движения «Юный друг полиции»

Участие в мероприятии приняли дети из 16 районов области, в Саратов вместе с педагогами приехали более двухсот школьников. По замыслу организаторов, движение «Юный друг полиции» должно охватить всю область, собрав вместе детские общественные организации правоохранительной направленности. Стартовой площадкой масштабного проекта стал Балашов, точнее — Балашовский, Самойловский и Романовский районы области, образующие территорию обслуживания МО МВД России «Балашовский». Именно здесь с учетом уже имеющегося потенциала и опыта работы с несовершеннолетними, отлаженного механизма взаимодействия полиции с органами власти и системы образования, в формате пилотного проекта проходят все этапы создания движения — от разработки учредительных и основополагающих документов до практической деятельности.

На данный момент целый ряд организационных вопросов уже решен. При региональном ГУ МВД России создан и начал работу Координационный совет по развитию движения «Юный друг полиции».

Задача движения «Юный друг полиции» — воспитание детей и молодежи в духе патриотизма, формирование позитивного отношения к правоохранительным органам и воспитание правового сознания.