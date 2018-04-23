Ещё
В Главном управлении МВД России по Саратовской области прошел первый слет отрядов движения «Юный друг полиции»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Главном управлении МВД России по Саратовской области прошел первый слет отрядов движения «Юный друг полиции» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Участие в мероприятии приняли дети из 16 районов области, в Саратов вместе с педагогами приехали более двухсот школьников. По замыслу организаторов, движение «Юный друг полиции» должно охватить всю область, собрав вместе детские общественные организации правоохранительной направленности. Стартовой площадкой масштабного проекта стал Балашов, точнее — Балашовский, Самойловский и Романовский районы области, образующие территорию обслуживания МО МВД России «Балашовский». Именно здесь с учетом уже имеющегося потенциала и опыта работы с несовершеннолетними, отлаженного механизма взаимодействия полиции с органами власти и системы образования, в формате пилотного проекта проходят все этапы создания движения — от разработки учредительных и основополагающих документов до практической деятельности.
На данный момент целый ряд организационных вопросов уже решен. При региональном ГУ МВД России создан и начал работу Координационный совет по развитию движения «Юный друг полиции».
Задача движения «Юный друг полиции» — воспитание детей и молодежи в духе патриотизма, формирование позитивного отношения к правоохранительным органам и воспитание правового сознания.
По окончании официальной части для детей провели экскурсию. Школьники смогли получить навыки боевых приемов борьбы, понаблюдать за работой кинологов, экспертов-криминалистов и сотрудников Госавтоинспекции, а также пострелять в электронном тире.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Смоленской области состоялся региональный этап фестиваля музыкального творчества «Щит и Лира» Сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю провели благотворительный концерт «Дорогами войны» В Академии управления МВД России прошли мероприятия, посвященные Дню ветерана органов внутренних дел Российской Федерации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пересильд боится выступать в театре Петербурга2
Кэмерон пояснил, в чем разница между Терминаторами2
«Последний герой»: что стало с участниками20
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение