В ОАЭ появится цифровой банк, использующий только собственную криптовалюту

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 23 апреля. / ТАСС /. Первый в мире цифровой банк на базе технологии блокчейн будет создан в Дубае (ОАЭ).

Как сообщает издание Gulf News, Dubai ArtBank будет использовать только собственную криптовалюту и заниматься исключительно финансированием сделок с предметами искусства.

"Я уверена, что эта инициатива поможет интегрировать искусство в цифровой мир и вдохновит на развитие процветающей творческой экосистемы, — сказала заместитель главы Управления культуры и искусств эмирата Дубай Латифа бинт Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. — Кроме того, создание и запуск местной криптовалюты, несомненно, позитивным образом скажется на укреплении экономики эмирата".

Управление культуры и искусств эмирата Дубай в рамках данной инициативы также занимается разработкой универсальной платформы регионального и международного уровня, которая позволит искусствоведам, художникам и другим деятелям творческой сферы взаимодействовать и сотрудничать друг с другом. Dubai ArtBank — один из многочисленных проектов национальной программы Dubai 10X, направленной на создание умного города будущего с применением инновационных технологий.

Криптовалюты работают на основе технологии блокчейн — системы выстраивания блоков транзакций в цепочку, где вся информация сохраняется, а каждый последующий блок хранит информацию о предыдущих действиях. Таким образом создается распределенная по разным блокам база данных, в которую невозможно внести изменения, так как в таком случае произойдет исключение измененного блока из цепочки. По мнению экспертов, эта технология повышает надежность операций, а также исключает необходимость участия нотариусов, юристов и других специалистов, обслуживающих сделки.

Правовой статус криптовалют в России в настоящий момент не определен.