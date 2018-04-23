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В ОАЭ появится цифровой банк, использующий только собственную криптовалюту
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В ОАЭ появится цифровой банк, использующий только собственную криптовалюту 

ТАСС 2 часа назад
ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 23 апреля. /ТАСС/. Первый в мире цифровой банк на базе технологии блокчейн будет создан в Дубае (ОАЭ).
Как сообщает издание Gulf News, Dubai ArtBank будет использовать только собственную криптовалюту и заниматься исключительно финансированием сделок с предметами искусства.
"Я уверена, что эта инициатива поможет интегрировать искусство в цифровой мир и вдохновит на развитие процветающей творческой экосистемы, — сказала заместитель главы Управления культуры и искусств эмирата Дубай Латифа бинт Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. — Кроме того, создание и запуск местной криптовалюты, несомненно, позитивным образом скажется на укреплении экономики эмирата".
Управление культуры и искусств эмирата Дубай в рамках данной инициативы также занимается разработкой универсальной платформы регионального и международного уровня, которая позволит искусствоведам, художникам и другим деятелям творческой сферы взаимодействовать и сотрудничать друг с другом. Dubai ArtBank — один из многочисленных проектов национальной программы Dubai 10X, направленной на создание умного города будущего с применением инновационных технологий.
Криптовалюты работают на основе технологии блокчейн — системы выстраивания блоков транзакций в цепочку, где вся информация сохраняется, а каждый последующий блок хранит информацию о предыдущих действиях. Таким образом создается распределенная по разным блокам база данных, в которую невозможно внести изменения, так как в таком случае произойдет исключение измененного блока из цепочки. По мнению экспертов, эта технология повышает надежность операций, а также исключает необходимость участия нотариусов, юристов и других специалистов, обслуживающих сделки.
Правовой статус криптовалют в России в настоящий момент не определен.
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