Эксперты обсудили стратегию культурного развития Нижнего Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов обсудил с экспертами в Арсенале будущую стратегию культурного развития города. По мнению мэра, в городе должна появиться информационная система культурного пространства.

«Эта информационная система сможет показать, какие возможности есть рядом с тем местом, где ты живешь: какие культурные активности, какое дополнительное образование для твоих детей. Надеюсь, что стратегию культурного развития города мы начнем реализовывать уже в рамках бюджета 2019 года», — отметил мэр.

На встречу была приглашена народная артистка России, балерина Илзе Лиепа.

«Я была бы очень рада, если бы в той стратегии культурного развития Нижнего Новгорода, которая сейчас формируется, нашлось пространство и для танцевального творчества в широком смысле. Мой фонд сейчас занимается проектом национального конкурса детского танца «Весна священная», кроме того, мы стали инициаторами всероссийского молодежного танцевального движения. Наша задача в том, чтобы молодежь жила интересно, сделав выбор в пользу танцевальной культуры, неважно, классической или современной», — заявила Илзе Лиепа.

Она рассказал, что фонд начинает работу с преподавательским составом в регионах.

«Очень хочется, чтобы в наши проекты вошли прекрасные нижегородские коллективы, мы их хорошо знаем. Например, ансамбль «Ракета» стал лауреатом нашей премии и в следующем году, надеюсь, выйдет на сцену Большого театра. Хочется, чтобы и другие танцевальные коллективы Нижнего Новгорода тянулись к этой высокой, но доступной планке», — отметила балерина.