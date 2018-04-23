Облачная Годзилла и голова-невидимка: 13 фото, сделанных в «тот самый момент»

Порой, чтобы сделать удачный кадр надо оказаться в нужном месте и в нужное время. Playboy собрал серию из 13 любительских снимков, которые были сделаны в подходящий момент с наиболее удачного ракурса.

Такие кадры могут поразить любого профессионального фотографа, скрупулезно следящего за четко выстроенной композицией и правильной перспективой снимка.

Кража Эйфелевой башни

Из окна одного парижского дома создается иллюзия, что главный символ города куда-то хотят перетащить с помощью большого строительного крана. Учитывая, что Эйфелева башня считается самой фотографируемой достопримечательностью в мире, неудивительно, что кому-то удалось поймать подобный кадр.

@_Baloo_

Российский дедушка Микки

Скорее всего, именно так выглядел бы Микки Маус, рожденный в России и ожидающий своей очереди в поликлинике.

@fuklips

Пугающая симметрия

Эта девушка создала удачную симметрию, но забыла одну очень важную деталь.

@diaforetiko

Живая картина

Этот кот точно разбирается в искусстве. Он решил попозировать за картиной, чтобы его хозяин смог запечатлеть момент настоящего кошачьего перформанса.

@GiantJackalope

Кошачьи носки

Неизвестно, о чем думали создатели этих носков, но вряд ли о том, что с их помощью хозяевам захочется дискриминировать своих домашних питомцев таким образом.

@Gotdatblanca

Невидимая шляпа

Мужчина даже не подозревает, что в данный момент косплеит Чарли Чаплина

@littlemidget

Облачная Годзилла

Название этого фото говорит само за себя.

@mubashirn1

Снуппи прилег на тень

Известный в узких кругах художник OaKoAK сделал эффектный стрит-арт, на котором вымышленный персонаж комиксов Снуппи прилег над тенью, свесив уши.

@oakoak

Потеря координации на отдыхе

Женщина на заднем плане запечатлена за секунду до того, как поймет, что падает в бассейн. Жаль, что нам не известно продолжение истории.

@RedditorJoker

Очень длинный пес Если бы все еще существовала программа «Необъяснимо, но факт», этот кадр идеально бы подошел для какой-нибудь мистификации про редких длинных собак.

@Short_stuff

Дым от факела статуи Свободы

Кто-то нашел идеальный ракурс, причем, в самый подходящий момент.

@spazmodo

Человек-попугай

Еще один сюжет для вышеупомянутой программы.

@TomBaum

Аист приносит ребенка

Теперь у человечества есть доказательство того, что аисты приносят детей. А ты не верил.

@Who_Gives_A_Rats_Ass