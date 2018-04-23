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Облачная Годзилла и голова-невидимка: 13 фото, сделанных в «тот самый момент»
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Облачная Годзилла и голова-невидимка: 13 фото, сделанных в «тот самый момент» 

PlayboyRussia.com 2 часа назад
Фото: PlayboyRussia.com
Порой, чтобы сделать удачный кадр надо оказаться в нужном месте и в нужное время. Playboy собрал серию из 13 любительских снимков, которые были сделаны в подходящий момент с наиболее удачного ракурса.
Такие кадры могут поразить любого профессионального фотографа, скрупулезно следящего за четко выстроенной композицией и правильной перспективой снимка.
Кража Эйфелевой башни
Из окна одного парижского дома создается иллюзия, что главный символ города куда-то хотят перетащить с помощью большого строительного крана. Учитывая, что Эйфелева башня считается самой фотографируемой достопримечательностью в мире, неудивительно, что кому-то удалось поймать подобный кадр.
@_Baloo_
Российский дедушка Микки
Скорее всего, именно так выглядел бы Микки Маус, рожденный в России и ожидающий своей очереди в поликлинике.
@fuklips
Пугающая симметрия
Эта девушка создала удачную симметрию, но забыла одну очень важную деталь.
@diaforetiko
Живая картина
Этот кот точно разбирается в искусстве. Он решил попозировать за картиной, чтобы его хозяин смог запечатлеть момент настоящего кошачьего перформанса.
@GiantJackalope
Кошачьи носки
Неизвестно, о чем думали создатели этих носков, но вряд ли о том, что с их помощью хозяевам захочется дискриминировать своих домашних питомцев таким образом.
@Gotdatblanca
Невидимая шляпа
Мужчина даже не подозревает, что в данный момент косплеит Чарли Чаплина.
@littlemidget
Облачная Годзилла
Название этого фото говорит само за себя.
@mubashirn1
Снуппи прилег на тень
Известный в узких кругах художник OaKoAK сделал эффектный стрит-арт, на котором вымышленный персонаж комиксов Снуппи прилег над тенью, свесив уши.
@oakoak
Потеря координации на отдыхе
Женщина на заднем плане запечатлена за секунду до того, как поймет, что падает в бассейн. Жаль, что нам не известно продолжение истории.
@RedditorJoker
Очень длинный пес  Если бы все еще существовала программа «Необъяснимо, но факт», этот кадр идеально бы подошел для какой-нибудь мистификации про редких длинных собак.
@Short_stuff
Дым от факела статуи Свободы
Кто-то нашел идеальный ракурс, причем, в самый подходящий момент.
@spazmodo
Человек-попугай
Еще один сюжет для вышеупомянутой программы.
@TomBaum
Аист приносит ребенка
Теперь у человечества есть доказательство того, что аисты приносят детей. А ты не верил.
@Who_Gives_A_Rats_Ass
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