В Смоленской области состоялся региональный этап фестиваля музыкального творчества «Щит и Лира»

В культурном центре УМВД России по Смоленской области прошёл региональный этап Всероссийского фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и Лира». Сотрудники органов внутренних дел, а также члены их семей, принявшие участие в конкурсе, подарили зрителям настоящий праздник.

Более 70 конкурсантов выступали в нескольких номинациях — вокал, художественное и авторское чтение, хореография, прикладное искусство. Оценивало выступление компетентное жюри, в состав которого вошли сотрудники Управления по работе с личным составом УМВД России по Смоленской области, а также заслуженные деятели культуры и искусства.

Абсолютно все участники получили дружную поддержку зрителей и по праву были отмечены благодарственными письмами и дипломами. Лауреаты конкурса представят Смоленскую область на Всероссийских фестивалях МВД России «Милосердие белых ночей» в Санкт-Петербурге, «Щит и Лира» в Москве, а также примут участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 300-летию полиции России, проводимых в Смоленске.