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В Смоленской области состоялся региональный этап фестиваля музыкального творчества «Щит и Лира»
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В Смоленской области состоялся региональный этап фестиваля музыкального творчества «Щит и Лира» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В культурном центре УМВД России по Смоленской области прошёл региональный этап Всероссийского фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и Лира». Сотрудники органов внутренних дел, а также члены их семей, принявшие участие в конкурсе, подарили зрителям настоящий праздник.
Более 70 конкурсантов выступали в нескольких номинациях — вокал, художественное и авторское чтение, хореография, прикладное искусство. Оценивало выступление компетентное жюри, в состав которого вошли сотрудники Управления по работе с личным составом УМВД России по Смоленской области, а также заслуженные деятели культуры и искусства.
Абсолютно все участники получили дружную поддержку зрителей и по праву были отмечены благодарственными письмами и дипломами. Лауреаты конкурса представят Смоленскую область на Всероссийских фестивалях МВД России «Милосердие белых ночей» в Санкт-Петербурге, «Щит и Лира» в Москве, а также примут участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 300-летию полиции России, проводимых в Смоленске.
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