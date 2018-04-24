Кинопоказ пройдет в Доме Гоголя

Экранизацию пьесы «Женитьба» покажут 25 апреля в «Доме Гоголя».

В учреждении каждый год проходит фестиваль, посвященный произведениям писателя. В рамках «Гоголевской весны» жителям столицы представят экранизации «Шинели», «Вия» и «Женитьбы».

На официальном сайте учреждения сообщили, что главным лектором мероприятия стала кандидат филологических наук, научный сотрудник «Дома Гоголя» Александра Шамарина.

Вход свободный.

Мероприятие начнется в 15:00 по адресу: Никитский бульвар, дом 7а.