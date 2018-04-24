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Кинопоказ пройдет в Доме Гоголя
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Кинопоказ пройдет в Доме Гоголя 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Экранизацию пьесы «Женитьба» покажут 25 апреля в «Доме Гоголя».
В учреждении каждый год проходит фестиваль, посвященный произведениям писателя. В рамках «Гоголевской весны» жителям столицы представят экранизации «Шинели», «Вия» и «Женитьбы».
На официальном сайте учреждения сообщили, что главным лектором мероприятия стала кандидат филологических наук, научный сотрудник «Дома Гоголя» Александра Шамарина.
Горожане увидят режиссерскую работу Виталия Мельникова, снятую в 1977 году. Главные роли экранизации произведения Николая Гоголя «Женитьба» исполнили Светлана Крючкова и Алексей Петренко.
Вход свободный.
Мероприятие начнется в 15:00 по адресу: Никитский бульвар, дом 7а.
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