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Акварель главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова «Строительство здания Филармонии» отмечена Juror Award в категории Observational конкурса Architecture in Perspective 33…
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Акварель главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова «Строительство здания Филармонии» отмечена Juror Award в категории Observational конкурса Architecture in Perspective 33… 

Управа Тропарево-Никулино 2 часа назад
Фото: Управа Тропарево-Никулино
На акварели изображен процесс строительства концертного зала филармонии в парке «Зарядье». Сейчас работы во всем здании практически завершены, а открытие запланировано на лето 2018 года.
Международный конкурс Американского сообщества архитектурных иллюстраторов «Архитектура в Перспективе» (AIP) — один из самых больших и престижных конкурсов мира. Он существует с 1986 года и ежегодно собирает сотни участников. Работа Сергея Кузнецова в одной из одиннадцати номинаций конкурса — «Наблюдения». Именно в этой номинации представлены традиционные ручные рисунки — пленэрные эскизы, зарисовки архитектурных деталей, зданий, топографические иллюстрации. Сергей Кузнецов, как известно, активно пропагандирует традиционный ручной рисунок и его важность в работе архитектора. Он участвует в выставках, образовательных и издательских проектах, поддерживает международные конкурсы, в том числе, — конкурс АрхиГрафика.
Ранее парк «Зарядье» получил премию международного портала ArchDaily как лучший проект в категории «Общественная архитектура».
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