Акварель главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова «Строительство здания Филармонии» отмечена Juror Award в категории Observational конкурса Architecture in Perspective 33…

На акварели изображен процесс строительства концертного зала филармонии в парке «Зарядье». Сейчас работы во всем здании практически завершены, а открытие запланировано на лето 2018 года.

Международный конкурс Американского сообщества архитектурных иллюстраторов «Архитектура в Перспективе» (AIP) — один из самых больших и престижных конкурсов мира. Он существует с 1986 года и ежегодно собирает сотни участников. Работа Сергея Кузнецова в одной из одиннадцати номинаций конкурса — «Наблюдения». Именно в этой номинации представлены традиционные ручные рисунки — пленэрные эскизы, зарисовки архитектурных деталей, зданий, топографические иллюстрации. Сергей Кузнецов, как известно, активно пропагандирует традиционный ручной рисунок и его важность в работе архитектора. Он участвует в выставках, образовательных и издательских проектах, поддерживает международные конкурсы, в том числе, — конкурс АрхиГрафика.

Ранее парк «Зарядье» получил премию международного портала ArchDaily как лучший проект в категории «Общественная архитектура».