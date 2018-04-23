Москвичей в парках 1 мая ждут музыка, танцы и йога на свежем воздухе

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости . Открытие летнего сезона во многих московских парках традиционно придется на День труда, 1 мая, и каждый парк подготовил для своих посетителей особенную программу — гостей ждет живая музыка от популярных исполнителей, занятие йогой и танцами на свежем воздухе, также для горожан подготовили разнообразные мастер-классы и фестивали, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Мосгорпарка».

Самая масштабная развлекательная программа, как отметили в пресс-службе, ждет гостей Парка Горького, где все желающие смогут послушать музыку в исполнении пианиста Вадима Холоденко . На Фонтанной площади можно будет потанцевать под американский соул, хип-хоп, ритм-н-блюз и задорный фанк, а на Пушкинской набережной перед горожанами выступит петербургская команда с композициями в жанре неосоул.

В первой половине дня в парке пройдут спортивные мероприятия — москвичи смогут позаниматься йогой и медитацией, на смотровой площадке у главного входа — балетом, а у Пионерского пруда все желающие смогут принять участие в массовом забеге. В скейтпарке пройдет турнир по экстремальному катанию, добавили в «Мосгорпарке».

Также в парке будет работать театральная лаборатория, у Пионерского пруда состоится мастер-класс по созданию электронной музыки.

Праздничная программа в парке «Сокольники» включит выступления музыкальных коллективов, также будут организованы тематические мастер-классы. На Фонтанной площади установят праздничный арт-объект, который послужит оригинальной фотозоной для всех желающих, отметили в пресс-службе.

В парке «Зарядье» 1 мая отпразднуют выступлением музыкальных и танцевальных коллективов и тематическими мастер-классами по мыловарению, изготовлению открыток в стиле квиллинг и картин в стиле шерстяная акварель. На протяжении всего праздника гости парка смогут создать свою 3D фотографию в фотозоне, рассказали в «Мосгорпарке».

Музей-усадьба «Царицыно» в праздничный день будет наполнен музыкой шагающего оркестра, на танцплощадке пройдут историко-бытовые танцы, презентация занятий йогой и цигун. Посетителей ждут прогулки на лодках и катамаранах, можно будет принять участие в выпуске после зимовки птиц на пруды, добавили в пресс-службе.

Первое мая в парке Победы будет полностью посвящено молодежной культуре. Праздник начнется с концерта исполнителей разнообразных направлений и жанров. В течение всего дня на Поклонной горе будет работать скейт-площадка, оснащенная различными рампами и перилами для катания на велосипедах, скейтборде, кавер-скейтборде, трюковых самокатах и агрессивных роликах. Для гостей запланированы мастер-классы, уточнили в «Мосгорпарке».

Сад "Эрмитаж" встретит праздник концертами классической музыки. Здесь можно будет купить живые цветы, которые привезут из различных баз и совхозов. Также в саду пройдет весенний дизайн-маркет, на котором представят дизайнерские вещи для дома. В Перовском парке гостей парка будут ждать творческие мастер-классы, спортивная программа и коллективное создание большого арт-объекта. Посетители парка станут участниками творческих мастер-классов по флористике, плетению корзинок и созданию венков из живых цветов.

Сад имени Баумана 1 мая превратится в территорию искусства, где начнут работать несколько зон с мастер-классами по живописи, графике, рисованию. На главной площади установят огромный мольберт, на котором изображение будут создавать все гости праздника при помощи пуговиц, фольги, стекла и пластика, рассказали в пресс-службе.

Таганский парк подготовил для гостей модные показы от молодых дизайнеров и брендов популярной одежды и концерт кавер-группы. Посетители увидят дефиле, а также смогут создать модные образы и получить советы профессиональных имиджмейкеров. В усадьбе Воронцово 1 мая состоится фестиваль театрального, вокального и танцевального искусства.

Парк «Красная Пресня» посвятит праздник русскому авангарду, во время которого познакомит гостей с творчеством отечественных футуристов-музыкантов, поэтов и деятелей искусства в театральной сфере. Здесь будут читать стихи, играть спектакли, будет живая музыка. Главной темой праздника весны и труда в Измайловском парке станут игры — спортивные, музыкальные, интеллектуальные. Гостей ожидают необычные мастер-классы, спектакли, интерактивные игры и музыкальные коллективы, заключили в пресс-службе.