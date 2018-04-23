Хоровой коллектив из Коптева дал концерт в Болгарии

Хор центра «Радость» с Михалковской с 14 по 18 апреля ездил с гастролями в Болгарию. Коллектив «Радуга» стал участником Х Международного молодежного фестиваля студенческих хоров, который проходил в городе Благоевград и в столице Болгарии — Софии.

«Ребята были самыми юными участниками фестиваля, но выступали наравне со своими взрослыми коллегами и показали себя настоящими мастерами хорового пения. Коллективом «Радуга» была представлена большая разножанровая концертная программа», — сообщается на официальном сайте центра «Радость».

Зрители наградили юных артистов бурными аплодисментами. После концертных выступлений артистов из Коптева ждала насыщенная экскурсионная программа. (ео)