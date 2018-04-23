Проспект Добролюбова могут переименовать в честь Александра II 

В Петербурге в год 200-летия со дня рождения императора Александра II может появиться Александровский проспект, сообщает «ЗакС.ру».
Депутат городского Законодательного собрания от фракции «Яблоко» Михаил Амосов обратился к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой увековечить имя императора-реформатора на карте города.
Переименование предлагается приурочить к 200-летнему юбилею бывшего российского правителя, который отпразднуют 29 апреля 2018 года.
«Имя Александра II непосредственно связано с Санкт-Петербургом — здесь он прожил всю жизнь, четверть века находился на царском престоле, задумал и реализовал крупнейшие государственные решения», — напомнил депутат.
Напомним, что проспект Добролюбова получил своё современное название в 1923 году. До этого, с 1871 года проспект носил название Александровский проспект, в честь императора Александра II.