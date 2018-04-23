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В воскресной школе Коптева дали кулинарный мастер-класс
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В воскресной школе Коптева дали кулинарный мастер-класс 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В помещении воскресной школы храма святого великомученика Георгия Победоносца в Коптеве в прошедшие выходные состоялся мастер-класс по кулинарии. Об этом рассказал один из организаторов.
Как уточнили в церкви, в рамках занятия прихожане под руководством профессионального повара научились готовить оригинальные блюда, а в конце мастер-класса на дегустации оценили получившиеся шедевры.
Напомним, храм святого великомученика Георгия Победоносца расположен по адресу: Большая Академическая ул., д. 33. (ео)
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