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Стартовал региональный этап всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
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Стартовал региональный этап всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
С 19 по 21 апреля в Ярославле в ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания» состоялась открытая региональная патриотическая конференция «Помним. Гордимся. Не подведем. Молодежь Ярославии». Целью мероприятия является сохранение действующей площадки по обмену опытом и выработке решений по развитию деятельности органов государственной и местной власти, общественных объединений, физических лиц по патриотическому воспитанию молодых граждан.
Участие в конференции приняли 130 специалистов, в том числе представители органов местного самоуправления, региональных и муниципальных учреждений, руководители и лидеры молодежных общественных организаций, органов молодежного самоуправления.
Организаторами конференции выступили ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания», ГУ ЯО «Ярославский областной молодежный информационный центр», ГАУ ЯО «Дворец молодежи» при поддержке департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области.
— Патриотическое воспитание — это не просто форма работы с населением. Это содействие развитию нравственных, духовных и культурных ценностей, — отметил заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и делам молодежи Ярославской области Максим Цветков. — Поэтому на площадках таких мероприятий мы ищем максимально эффективные подходы к этой деятельности. И конкретный опыт, представленный в ходе конференции, будет полезен всем участникам работы по организации мероприятий и разработке профильных проектов.
На конференции подведены итоги областных патриотических конкурсов на получение грантов и субсидий, состоявшихся в 2018 году, представлены тематические проекты, требования к подготовке и проведению ключевых мероприятий. В рамках программы также прошли проектные семинары по актуальным вопросам патриотического воспитания, практикумы по сценическим формам работы, волонтерству и другим тематикам.
Кроме того, участники конференции провели голосование за лучший проект в номинации «Народное признание». Победителем стал проект военно-патриотического лагеря «Гвардеец» ярославской региональной военно-патриотической молодежной общественной организации «Гвардия». Второе место получил межрегиональный слет военно-патриотических объединений «Юность. Отвага. Спорт» (ярославская региональная военно-патриотическая детская, молодежная общественная организация «Центр „Патриот“). Третье — VI открытый фестиваль клубов исторической реконструкции „День русской славы“, МУ „МЦ“ Переславля-Залесского.
В завершение конференции объявлен старт регионального этапа всероссийской акции „Георгиевская ленточка“, которая продлится с 21 апреля по 9 мая.
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